新潟市は21日、市内のラーメン店で食中毒が発生したと発表しました。店を利用した10代の男性1人と20代の男性6人がサルモネラ属菌による食中毒の症状を発症したということです。



新潟市保健所によりますと10月12日、市内の医療機関から「市内の飲食店を利用した3人が食中毒のような症状」という連絡があり、調査を開始しました。



10月8日に新潟市西区の飲食店「らーめん八起」を利用した2グループ17人のうち、7人が10月9日から13日にかけて下痢や腹痛、発熱などの症状を発症し、発症した7人全員がこの店で「まぜ麺」を食べていたことが判明。





7人を検査したところ、6人がサルモネラ属菌による症状や潜伏期間と一致しました。7人の共通の食事が8日にこの店で提供された「まぜ麺」に限られることなどから、保健所はこの店の食中毒と断定し、10月21日から23日までの3日間の営業停止を命じました。症状を発症した男性7人のうち20代の5人が医療機関を受診しましたが、入院者はおらず、いずれも快方に向かっているということです。まぜ麺には、生たまご・そぼろ・ネギ・ニラなどが使われていますが、食中毒の原因となった食材は特定できていないということです。サルモネラ属菌による食中毒は、鶏卵や食肉、魚介類なども原因になるということです。は虫類などのペットを介して食品を汚染したり、調理従事者や、調理器具を介して、二次汚染された食品が原因になったりすることもあるということです。予防方法として、市は、卵や生肉などを扱ったあとやペットを触ったあとはよく手を洗い、卵や生肉などで使用した調理器具は、速やかに洗浄、消毒する。卵は10℃以下で保存する。加熱が必要な卵や肉などは、中心温度75度以上で1分間以上の加熱を行うなどを呼び掛けています。