■台風24号(フンシェン)

2025年10月21日15時45分発表　気象庁

21日15時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    南シナ海
中心位置    北緯17度55分 (17.9度)
東経112度00分 (112.0度)
進行方向、速さ    南西 ゆっくり
中心気圧    994 hPa
中心付近の最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
15m/s以上の強風域    北側 390 km (210 NM)
南側 330 km (180 NM)

22日3時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯16度35分 (16.6度)
東経110度50分 (110.8度)
進行方向、速さ    南西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    992 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    85 km (45 NM)

22日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯15度55分 (15.9度)
東経109度50分 (109.8度)
進行方向、速さ    南西 10 km/h (6 kt)
中心気圧    994 hPa
中心付近の最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
予報円の半径    120 km (65 NM)

23日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    ベトナム
予報円の中心    北緯15度10分 (15.2度)
東経108度00分 (108.0度)
進行方向、速さ    西南西 ゆっくり
中心気圧    1000 hPa
最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    210 km (115 NM)

24日15時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    ラオス
予報円の中心    北緯14度35分 (14.6度)
東経107度10分 (107.2度)
進行方向、速さ    ほとんど停滞
中心気圧    1004 hPa
予報円の半径    300 km (160 NM)
 

