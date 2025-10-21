オアシス日本公演のSPゲスト決定 25日はアジカン、26日はおとぼけビ〜バ〜 開演時間も変更に
目前に迫ったオアシスの16年振りとなる来日公演『【Oasis Live '25】 ワールド・ツアー』（東京ドーム）のスペシャルゲストが決定した。25日はASIAN KUNG-FU GENERATION、26日はおとぼけビ〜バ〜が出演する。
【写真】楽しみすぎる！オアシス16年振りの来日公演にSPゲストとして参加するアジカン
これに伴い、オアシスのライブの開演時間が変更となった。
25日のアジカンは午後5時半に開演、オアシスのライブは午後6時半に開演（終演予定：午後8時45分）。26日のおとぼけビ〜バ〜は午後5時に開演、オアシスのライブは午後6時に開演（終演予定：午後8時15分）。
