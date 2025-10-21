ア・リーグのリーグ優勝決定シリーズ第7戦が行われ、ブルージェイズとマリナーズがともに3勝3敗でむかえた一戦は、終盤にドラマが待っていました。

初回表のマリナーズがジョシュア・ネーラー選手のタイムリーで1点を先制すると、裏のブルージェイズもドールトン・バーショ選手のタイムリーですぐに同点に追いつきます。

その後はマリナーズのペース。3回には、フリオ・ロドリゲス選手のポストシーズン(PS)4本目のソロで勝ち越すと、5回にもカル・ローリー選手のPS5号となるソロが飛び出し、2点のリードを奪います。

すると7回裏、ブルージェイズが反撃。マリナーズの2番手ブライアン・ウー投手から四球とヒットと犠打で1アウト2、3塁のチャンスをつくります。ここで代わってマウンドに上がったエドゥアルド・バザルド投手と対峙したのはジョージ・スプリンガー選手。すると2球目のシンカーをとらえ逆転3ランを放ちました。

4-3とリードしたブルージェイズは、8回をクリス・バジット投手、9回をジェフ・ホフマン投手と完璧なリリーフ。マリナーズ打線をそれぞれ打者3人でおさえ、勝利しました。

ブルージェイズはこれで対戦成績を4勝3敗とし、ワールドシリーズ進出決定。ナ・リーグのリーグチャンピオンであるドジャースとは、日本時間25日から対戦します。

ドジャースには大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木朗希投手をはじめ、他にも優れた投手陣をそろえています。そのためブルージェイズの強力打線対ドジャース投手陣の対決に注目です。

▽優勝決定シリーズ 4戦先勝

【ア・リーグ】ブルージェイズ4勝 マリナーズ3勝

第1戦 マリナーズ 3-1 ブルージェイズ

第2戦 マリナーズ 10-3 ブルージェイズ

第3戦 ブルージェイズ 13-4 マリナーズ

第4戦 ブルージェイズ 8-2 マリナーズ

第5戦 マリナーズ 6-2 ブルージェイズ

第6戦 ブルージェイズ 6-2 マリナーズ

第7戦 ブルージェイズ 4-3 マリナーズ

【ナ・リーグ】ドジャース4勝 ブリュワーズ0勝

第1戦 ドジャース 2-1 ブリュワーズ第2戦 ドジャース 5-1 ブリュワーズ第3戦 ドジャース 3-1 ブリュワーズ第4戦 ドジャース 5-1 ブリュワーズ