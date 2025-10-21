セレッソ大阪は21日、大阪・舞洲グラウンドで練習を公開した。25日にホームで対戦する川崎フロンターレはJ1最多の65得点を挙げる攻撃力を誇り、18日の清水戦でも前半に4ゴールして5―3で勝っている。C大阪も10位ながらJ1首位の鹿島と並ぶ52得点。アーサー・パパス監督（45）は「両チームとも攻撃が好き。来シーズンに向けてどれだけできるか楽しみな試合」と笑う。練習の冒頭では4バックの守備陣に直接指導して失点対策をしたかと思いきや「あれはビルドアップのやり方の確認」とあくまで攻撃姿勢。“矛盾対決”ならぬ“矛矛対決”に闘志を燃やした。

C大阪は今年5月18日の対戦で0―2と敗れたが、J1では4年ぶりの敗戦だった。ヨドコウ桜スタジアムでは3連勝中で苦手意識はない。DF進藤亮佑（29）は「連続ゴールを取っている選手がいるので。そこはやっぱり警戒しなければいけない」とJ1で4試合連続ゴール中の川崎F・FW伊藤達哉（28）の名を挙げたが、DF大畑歩夢（24）「伊藤選手とマッチアップ？逆（サイド）じゃないんですか？だったら決められないです。止める」とキッパリ。岡山戦で右足を痛めて交代し「問題、あります。でも今週末を目指します」と不安を抱えながらも川崎F戦出場に意欲を見せた。

大畑が間に合わなくてもU―20代表候補だったDF高橋仁胡（20）が右足甲骨折から復帰している。岡山戦ではU―20代表のMF佐藤龍之介（19）に同じ左サイドからドリブルで進んでゴールを決めてられた。「僕はウイングではなくサイドバック。まずは守りから。ゴールよりもアシストで前の選手の得点を引き出せたら嬉しい」と高橋。対面する伊藤対策はもちろん、U―20で活躍したMF大関友翔（20）にも負けられない思いがある。

岡山を絶妙な縦パス2本で倒したのはDF奥田勇斗（24）だ。GK退場と決勝弾を呼び込んだ絶妙パスは「攻撃は自分の強みでもあるので、自由に大胆にプレーしたいと思っている。普段なら（パスを）出さないところの部分をチャレンジしようと」と振り返った。ただ、川崎Fは重厚な攻撃陣を誇る。「3人目の動きとか、アタッカーは迫力がある。ディフェンスラインをしっかりコントロールしながら対人で負けないことが重要」とポイントを挙げた。サイドバックがボールを得て動きが速い前線のFWへ。カウンターの精度が“矛矛対決”のカギを握る。