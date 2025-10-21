きょう午前、埼玉県鴻巣市の踏切で走行中の列車と乗用車が接触し、乗用車の女性がけがをしました。

きょう午前9時前、埼玉県鴻巣市の踏切でJR高崎線の上り列車と乗用車が接触し、乗用車を運転していた54歳の女性が軽いけがをしました。

事故現場近くに住む人

「音がすごかった、ドーンっていう。何かがぶつかったような感じで、（乗用車は）ぐしゃってなっていたので。（乗用車の）運転手さんは、もう座り込んで、どうしたらいいか分からない感じだった」

警察によりますと、女性は踏切の遮断機の手前で乗用車を停止させていましたが、ブレーキ操作を誤り踏切内に進入、走行中だった列車の側面に接触したということです。

列車の乗客にけがはありませんでしたが、この事故によりJR高崎線や湘南新宿ラインが一時、一部区間で運転を見合わせ、およそ1万6000人に影響が出たということです。