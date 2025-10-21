国慶節と中秋節に伴う大型連休を迎え、観光客でにぎわう河北省の正定古城。（１０月１日撮影、石家荘＝新華社配信／梁子棟）

【新華社北京10月21日】中国国家統計局が20日に発表したデータ（速報値）によると、1〜9月の中国国内総生産（GDP）は101兆5036億元（1元＝約21円）で、物価変動の影響を除いた実質で前年同期から5.2％増加した。

四半期別の前年同期比伸び率は第1四半期（1〜3月）が5.4％、第2四半期（4〜6月）が5.2％、第3四半期（7〜9月）が4.8％だった。

農業の生産状況は良好で、工業生産は高めの伸びとなり、サービス業は安定的に拡大した。1〜9月の農業（栽培業）の増加値（付加価値額）は前年同期比3.6％増加した。夏収穫食糧（穀類・豆類・芋類）・早稲の生産量は前年から19万トン増え、秋収穫食糧の生産は全体的に安定しており、通年では豊作の見通しとなっている。一定規模（主要事業の年間売上高2千万元）以上の工業企業の増加値は6.2％、サービス業企業は5.4％それぞれ増加した。

市場販売は着実に伸び、製造業の投資は高めの伸びとなり、モノの輸出入は引き続き拡大した。社会消費財小売総額は4.5％増の36兆5877億元、製造業の投資は4.0％増、輸出入額は4.0％増の33兆6078億元となった。

食品とエネルギーを除くコア消費者物価指数（CPI）は引き続き上昇し、雇用情勢は全体的に安定、国民所得は安定的に増加した。CPIは0.1％下がり、コアCPIは0.6％上がり、上げ幅は1〜6月から0.2ポイント拡大した。都市部調査失業率の平均値は5.2％となった。国民1人当たり可処分所得は3万2059元で、名目5.1％増、物価変動の影響を除いた実質で5.2％増だった。

国家統計局の報道官は、総じてみると、1〜9月の雇用や経済の安定を図る政策が引き続き効果を発揮し、主要なマクロ指標は全体として安定したと説明した。経済は「安定の中で前進する」傾向を維持し、質の高い発展でも前向きな成果が得られたと述べた。一方で、依然として経済は多くのリスクや課題に直面しており、外部の不安定・不確実な要因が多いほか、国内経済の回復・好転を支える基盤の強化もなお必要だと指摘した。次の段階では、より積極的で効果的なマクロ政策の実施を進め、雇用・企業・市場・見通しの安定を図りながら、質の高い発展を着実に推進し、経済の持続的で健全な発展を促していく必要があると強調した。