【App Store iPhoneゲームチャート】『パチスロ かぐや様は告らせたい』が1位に初登場（10/13〜19）
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2025年10月13日〜19日）では、「有料ゲームチャート」1位に『パチスロ かぐや様は告らせたい』が初登場。「無料ゲームチャート」1位には『ブロックブラスト (Block Blast)』がランクインし、前週に続き首位をキープした。
【ランキング表】App Store 有料 iPhone ゲームチャート TOP10
◆ホールと同様に遊べる実機モードやミニゲームも搭載
「有料ゲームチャート」1位の『パチスロ かぐや様は告らせたい』は、SANKYOのスマートパチスロ機『Lパチスロ かぐや様は告らせたい』のスマートフォン向けゲームアプリ。作品を忠実に再現した多彩な演出が楽しめるだけでなく、純増約9.0枚/Gの高純増ATで出玉を増やしていくボーナス1G連タイプ、本機でしか見られない演出や、作品を彩る名曲、完全新曲も搭載されており、ホールと同様に楽しめるほか、ミニゲームなど本アプリならではの遊び方もできる。
続く2位は『Minecraft』、3位は『スイカゲーム-Aladdin X』と、根強い人気タイトルがそろってランクイン。
『Minecraft』は攻略目標や目的が設定されていないサンドボックスゲーム。創造力やプログラミング学習に役立つなどの観点から「教育版マインクラフト」を導入している学校も多く、大人はもちろん子どもたちにも広く親しまれている。
今週は『飛空艇クエスト島』（5位）、『Golfing Over It』（7位）、『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン』（8位）、『スマスロ モンスターハンターライズ』（9位）が順位を上げた。
◆「無料ゲームチャート」には3つの新作が初登場
一方、「無料ゲームチャート」1位の『ブロックブラスト（Block Blast）』は、ブロックゲームと頭脳パズルゲームを組み合わせた作品。操作はシンプルながらバックに流れる効果音やリズムも楽しい。
続く2位には『アンベイル ザ ワールド』、3位には『ステラソラ』がともに初登場。
2位の『アンベイル ザ ワールド』は、集英社ゲームズとNetEase Gamesによる、さまざまな世界に繋がる不思議なゲートが存在する塔を舞台にしたストラテジックRPG。漫画の世界のような吹き出しやカメラワークに注目。ゲームはターン制カードバトルで進行する。
3位の『ステラソラ』は、「星ノ塔」という塔を舞台にしたRPG作品。プレイヤーは記憶をなくした魔王という設定で、巡遊者と呼ばれるキャラクターたちと行動を共にしていく。
新作としては、『アンベイル ザ ワールド』『ステラソラ』のほか、5位に『ルミナ・アークの最弱無双｜放置で最強！異世界×美少女RPG』が初登場した。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「オリコンニュース」内で発表している。
