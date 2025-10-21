2児の母・高島彩、娘たちへの“おかずぎっしり”手作り弁当を披露「小学校最後の運動会のお弁当」 夫はゆず・北川悠仁
音楽デュオ・ゆずの北川悠仁（48）の妻で、フリーアナウンサーの高島彩（46）が19日、自身のインスタグラムを更新。「小学校最後の運動会のお弁当」と書き出し、長女（11）、次女（9）それぞれに手作りした、彩り豊かな“おかずぎっしり”弁当を披露した。
【写真】「それにしてもいつも作りすぎてしまうのなんでだろ」高島彩の“おかずぎっしり”手作り弁当
2段式の弁当箱にはハンバーグや卵焼き、ブロッコリー、レンコンの炒め物など、栄養バランスが良さそうなおかずがズラリ。「今年はお友達と食べたいからとMyお弁当箱希望」「姉妹それぞれに作ったのですが結局一緒に食べてくれて嬉しい誤算」と、姉妹の仲むつまじい様子も伝えた。さらに、「それにしてもいつも作りすぎてしまうのなんでだろ」と、母としての“あるある”をつぶやいた。
高島は11年10月に北川と結婚し、14年2月に第1子が誕生。16年6月に第2子の出産を発表した。
【写真】「それにしてもいつも作りすぎてしまうのなんでだろ」高島彩の“おかずぎっしり”手作り弁当
2段式の弁当箱にはハンバーグや卵焼き、ブロッコリー、レンコンの炒め物など、栄養バランスが良さそうなおかずがズラリ。「今年はお友達と食べたいからとMyお弁当箱希望」「姉妹それぞれに作ったのですが結局一緒に食べてくれて嬉しい誤算」と、姉妹の仲むつまじい様子も伝えた。さらに、「それにしてもいつも作りすぎてしまうのなんでだろ」と、母としての“あるある”をつぶやいた。
高島は11年10月に北川と結婚し、14年2月に第1子が誕生。16年6月に第2子の出産を発表した。