料理にかける以外の使い方って何？ ゴマを使ったレシピの扉を ひらけゴマ
日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」
今回は「ごま大活躍」をテーマに、ごまのおいしさをいかすレシピを中国料理のプロ・川粼元太 先生（辻調理師専門学校）に教わる。
今日のお悩みは「ゴマの味が大好きなんですが、料理にかけるくらいしか使い方を知りません。ゴマを使ったわたしのレシピの扉を、ひらけゴマしてください！」というもの
そこで、「キャベツと鮭のごま味噌焼き」「豚肉の炒めもの ごま風味」「ごまつけ麺」を提案。「ごまの風味がきいてます！」とDAIGOも感動した中華の炒めものを調理する。©️ABCテレビ
「豚肉の炒めもの ごま風味」
＜材料（２人分）＞
アスパラガス ４本
豚バラ肉（焼肉用） 200ｇ
塩 小さじ1/4
こしょう 適量
にんにく（みじん切り） 小さじ１
すりごま（白） 大さじ２・1/2
サラダ油 小さじ１
☆合わせ調味料
砂糖 小さじ１
片栗粉 小さじ1/2
酢 小さじ１
しょうゆ 小さじ２
＜作り方＞
① アスパラガスは下の方の皮をむいて４～５cm長さに切る。
② 豚バラ肉は５mm幅の斜め切りにし、塩、こしょうをまぶして下味をつける。
③ ボウルに合わせ調味料の砂糖、片栗粉、酢、しょうゆを合わせる。
④ アスパラガスは熱湯で１分くらいゆで、ザルに上げる。
⑤ フライパンにサラダ油を熱し、②の豚肉、にんにくのみじん切りを強火で炒め、肉の色が変わったら、すりごま大さじ２を加えて炒めて香りを出し、アスパラガスを戻し入れ、③を回し入れてからめ、器に盛り、残りのすりごまをふる。
DAIGOの試食コメント
「豚肉とアスパラガスの相性が抜群ですね。食べごたえもあっておいしい！ご飯にもよく合います。シンプルな味つけに香ばしいごまの風味がすごくいいアクセントになっていますね」