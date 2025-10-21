【オーケー】今週は忙しい日に嬉しい冷凍食品がお得に。最新チラシの中からピックアップ《10月21日時点／最新版》
食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。
2025年10月20日に公開されたチラシの中から、一時的に安く仕入れることができたという、"更にお買徳"な商品をピックアップして紹介します。
増量キャンペーンも実施中
今週は、忙しい日にあるとうれしい冷凍食品や、日々使用する洗剤などの商品が"お買徳"になっています。
●AJINOMOTO ザ★チャーハン 580g
商談時使用売価1026円のところ、6.3割引の375円に。
●Table Mark（テーブルマーク） ごっつ旨いお好み焼 1食
商談時使用売価691円のところ、5.8割引の288円に。
●丸浜食品 あく抜き済み白滝 白 310g
メーカー希望小売価格248円のところ、6.1割引の96円に。
●ふじや 家族のだんらん茶碗むし 110g×4個
商談時使用売価483円のところ、4.3割引の375円に。
●LION トップ クリアリキッド抗菌 つめかえ用 超特大 900g
商談時使用売価850円のところ、7.0割引の250円に。
●P&G レノア 超消臭1WEEK フレッシュグリーンの香り つめかえ用 特大サイズ 770ml
商談時使用売価1001円のところ、5.6割引の437円に。
今週も、チラシに載っているお得な商品を見逃さないで。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部