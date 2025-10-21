閉館後に貸切で楽しむ!?「恐竜博物館プレミアムナイトミュージアムツアー」が“福井県立恐竜博物館×勝山DMO”初タッグで実現！
福井県勝山市の「福井県立恐竜博物館」と「勝山DMO(勝山市観光まちづくり株式会社)」が連携し、閉館後の館内を少人数で貸し切って巡る「恐竜博物館プレミアムナイトミュージアムツアー」を2025年12月11日(木)〜14日(日)の4日間実施する。研究員によるガイドや夜だけの特別演出、観覧後のクリスマスブッフェ、さらにミュージアムショップで使える買物券が付いてくるなど、夜の博物館を丸ごと楽しめる企画がラッシュ！恐竜ファンやナイトツアーファンにとっても歓喜必至のツアー内容を紹介しよう。
【写真】暗がりの中で躍動感が増す恐竜の骨格標本
■夜の館内を独占する特別演出＋研究員ガイド付き
ナイトツアー最大の魅力は、閉館後の恐竜博物館を参加者だけで貸切観覧できること。消灯した展示空間に合わせた特別なライティングや音響演出が行われ、恐竜骨格標本がいっそうドラマチックに立ち上がる。
館内では研究員によるガイドが同行し、標本の見どころや最新の研究トピックを解説。通常営業時には味わえない、静謐で濃密な“学びの夜”を体験できる構成だ。
ツアーは「はたや記念館ゆめおーれ勝山」でのクラフト体験からスタート。その後、「福井県立恐竜博物館」へ移動し、17時30分から約90分間のプレミアムナイトツアーに参加。19時過ぎからスペシャルディナー、さらにディナー後は貸切のミュージアムショップで20時40分ごろまでショッピングを楽しめるという行程。ゆったりと巡れるのもうれしいポイントだ。
■宿泊プラン販売、抽選、ふるさと納税返礼品など申込方法はいろいろ
ツアーを開催する4日間のうち、12月12日(金)と14日(日)は「勝山ニューホテル」や「ホテルハーヴェスト スキージャム勝山」、さらに2025年7月にオープンした大野市のキャンプ場「SORA to DAICHI」と連動した宿泊プランとして販売。※宿泊施設のセットプラン(先着順)として販売
12月11日(木)と13日(土)は福井駅東口発着の日帰りツアーを抽選制で用意し、特設サイトでの応募を受け付ける。加えて福井駅発着プランは、勝山市のふるさと納税(楽天ふるさと納税)での返礼品としても提供される。
勝山市が誇る日本屈指の恐竜ミュージアムを、夜の特別演出と研究員ガイドでじっくり味わい、クリスマスブッフェで締めくくる――そんな贅沢な冬の限定体験が叶うか否か、まずは応募しないことには始まらない！宿泊と一体化したプランや、ふるさと納税での申込といった間口の広さも今年ならでは。抽選受付期間は10月20日9時30分〜10月27日(月)9時まで。家族での思い出作りはもちろん、恐竜好きのカップルや友人同士のご褒美旅にもピッタリのこのチャンス、ぜひ逃さず応募してみよう！
取材・文＝水島彩恵
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
