アメリカンな風合いを、日常に。【チャンピオン】のロングスウェットパンツがAmazonに登場中‼
「キング・オブ・スウェット」のDNAを受け継ぐ【チャンピオン】のロングパンツがAmazonに登場中‼
チャンピオンのロングパンツは、USカレッジのチームウェアとして成長したチャンピオンの定番ラインのアイテムだ。
「ザ キング オブ スウェットシャツ」と評されるチャンピオンのスウェットシリーズの一つとして、世界中のファンに支持されてきたアイテム。アメリカ綿とポリエステルをブレンドした裏毛素材を使用し、肌触りの良さと耐久性を両立している。
頑丈さと着易さを追求した設計で、日常使いに最適。
リラックスした履き心地と、長く愛用できる品質が魅力の一着。
