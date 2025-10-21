大手食品メーカーの岡山県産のピオーネを使ったジュースがきょう（21日）から全国で販売が始まりました。岡山県の伊原木知事は「地元の特産品の発信になれば」と期待を寄せています。

【写真を見る】カゴメが岡山県産ピオーネを使ったジュースを発売 伊原木知事「地元の特産品の発信になれば」

カゴメが新たに発売した岡山県産ピオーネを使ったジュースです。カゴメの社員が伊原木知事に発売を報告しました。

この商品は、各地の特産品を使った「野菜生活100 本日の逸品」シリーズとして、季節を限定して販売されます。ピオーネの豊潤でまろやかな甘味を生かした、野菜と果実100%のミックスジュースだということです。



（伊原木隆太岡山県知事）

「岡山という名前をどんと出していただいて、全国の棚に並ぶということで本当にありがたい」



（カゴメ斉藤茂幸執行役員営業本部長）

「地元の果物がこんなにおいしいのかと感じていただきながら、いつの間にか野菜もとっていると。健康にもなりながら地元への誇りをもっていただきながらお買い求めいただけると」

この商品は、全国のスーパーやコンビニなどで12月下旬まで販売されます。