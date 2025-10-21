MAZZEL・NAOYA＆龍宮城・冨田侑暉『セラピーゲーム』追加キャスト＆場面写真公開 佐藤瑠雅、XY・HAYATO出演
8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのNAOYAと7人組オルタナティブ歌謡舞踊集団・龍宮城の冨田侑暉がW主演を務める、日本テレビ系ドラマ『セラピーゲーム』（29日スタート、毎週水曜 深0：59〜深1：29）の追加キャストが21日、発表された。
【場面写真】湊と静真が初めて出会い…
原作は、シリーズ累計130万部を突破し、BLアワードシリーズ部門4年受賞の日ノ原巡氏による人気作。獣医を志す失恋したての“スパダリ”候補生・静真（冨田）と恋に臆病なツンデレフォトグラファー・湊（NAOYA）の賭けから始まる恋を描く。
今回は、静真と湊を取り巻くキャストが発表された。湊の兄・樹を佐藤瑠雅、樹の恋人・翔平をHAYATO（XY）、静真の同級生を阿久根温世（ICEx）、小西詠斗、静真の元カノを濱岸ひより、静真の母を横山めぐみ、湊行きつけのミックスバーのママを山中崇が演じる。
また、湊と静真が初めて出会った場面や、湊の特徴的なチョーカー、和やかな雰囲気の樹と翔平、静真の大学まで行った湊など、波瀾万丈な恋の幕開けを予感させる場面写真8点が公開された。
【コメント】
■佐藤瑠雅（三兎樹役）
三兎樹を演じます佐藤瑠雅です。
樹は面倒見が良く、弟の湊や翔平くんをいろんな場面で支えてくれる優しいお兄ちゃんです。ただ手を差し伸べるだけではなくその人がどう進むかを導いてくれたりする心の広い人物です。
今回演じる上で声のトーンや兄らしさを意識しました。特に弟の湊といる時と、恋人の翔平くんといる時の表情やテンションの違いなどに注目していただけたらうれしいです。
たくさんの方に楽しんでいただけるドラマになっていると思いますので、湊と静真くんのペアはもちろん、樹と翔平くんのペアの進展も見逃さずに、ドラマ（セラピーゲーム）の放送をよろしくお願いします！
■XY・HAYATO（生嶋翔平役）
翔平役を演じましたHAYATOです！
原作を読んだときからとても楽しみで、どうなるんだろう！どんな相手なんだろう！とワクワクしていたのですが、三兎樹役の佐藤瑠雅くんと本読みした時に声のバランスとか含めてすごくこの2人合う！と思いテンションが上がりました！
そして静真の弟役ということもあり、とにかく無邪気で明るい青年であり続けることを意識して撮影に挑んでおりました！撮影期間はもうずっと楽しくて、笑顔が止まらない現場でした！こんなにもすてきなキャストの皆さまや制作の方々と作り上げたこの作品がたくさんの方に届くことを祈ってます!!
