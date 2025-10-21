『ばけばけ』復縁を迫られた銀二郎の返事は？ 第18回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第18回（22日）の場面カットが公開されている。
【写真多数】豪華キャスト32人を紹介！高石あかり、吉沢亮、北川景子、堤真一ら
前回は、出奔した銀二郎（寛一郎）を探し、東京を訪れたトキ（高石あかり）。銀二郎が住む下宿でトキは、松江随一の秀才・錦織友一（吉沢亮）と出会う。さらに銀二郎と一緒に住んでいるという松江出身の帝大生・根岸（北野秀気）と若宮（田中亨）も合流し、トキは錦織たちと銀二郎の帰りを待つ。一方、松江では司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）がトキがこのまま帰ってこないのではと不安を感じていた。
今回は、銀二郎（寛一郎）を探しに東京に来たトキ（高石あかり）は、銀二郎と一緒に暮らす松江出身者の錦織（吉沢亮）、根岸（北野秀気）、若宮（田中亨）と出会う。みんなで銀二郎の帰りを待つ中、トキは錦織たちに銀二郎との関係を話し始める。そんな中、銀二郎が下宿に戻り、トキと銀二郎は再会。松江へ一緒に帰ろうと復縁を願うトキに銀二郎の返事は？
