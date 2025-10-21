タレントのマツコ・デラックス（52）が20日、日本テレビ「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）に出演。自身の今後についてため息をついて自虐を連発する場面があった。

本編スタート直前にオンエアされる「まもなく月曜から夜ふかし」の部分。マツコは「あ〜あ…」といきなり暗い声で「どうしよっかねホント。分かんなくなってきたわ…」と続けた。

2012年4月の番組スタートから長年にわたってコンビを組む「SUPER EIGHT」の村上信五（43）から「人生？」と聞かれると「うん」とうなずいたマツコ。「これからどうやって生きていけばいいのか」とため息をついた。

村上が「考えてもしゃあないで」とマツコの思いに寄り添うと、マツコは「でもさ、なんかやんなきゃダメじゃない。そろそろ53（10月26日で53歳）ですよ、もう」とポツリ。スタジオの観覧客からは「え〜っ！」とマツコの年齢に驚きの声が上がった。

「53の太ったおっさんが黄緑色のデカいイヤリングをやってテレビ出てるって。大変な事態ですよ」と自虐が止まらないマツコ。

村上が「こっから新しいことって腰も重いしなぁ」と苦笑いすると、マツコは「なかなか難しいですよ。あと、今さら何するんですか？アタシ。ドムドム（ハンバーガー）とかで雇ってくんないでしょアタシのことを」と愚痴が止まらず「怖い怖い、もう。もう早く東京を離れたいもん」と最後まで嘆いていた。