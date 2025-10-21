甲本雅裕、“新たな愛車”を紹介 “昭和の旧車感”あふれるカスタムも「ビンテージぽうて雰囲気ある」
俳優の甲本雅裕（60）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。新たな愛車を紹介した。
【写真】これはかっこいい！甲本雅裕、“新たな愛車”に施した“昭和の旧車感”あふれるカスタム
甲本は「わーい 新しい相棒がやってきた」というコメントとともに、運転席のドアを開けた車との2ショットを公開。「次からキャンプはこれで行くど！」とはしゃいだ。
続けて、シートのアップの写真も投稿し「ほんで、シートカバー自分でつけた ビンテージぽうて雰囲気あるコールテン！今じゃコーデュロイ言うらしいのぉ」と、昭和を感じさせるシートカバーを取り付けたことを伝えた。そして「あーもう、嬉しいがMAX限界」と喜んだ。
この投稿に「コール天、めちゃなつかしい響きですね いい感じのシートカバーです」「コールテン、懐かしいし暖かそう」「おしゃれなシート！！色もいいー かっこいいなぁ。運転の度にワクワクしますね」などのコメントがあがっている。
