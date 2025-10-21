NBA開幕直前イベント、渋谷で開催 アバンギャルディらのダンスと音楽で街がNBA一色に
NBAの開幕を盛り上げるイベントとして、18日に東京・渋谷サクラステージで『NBA開幕直前イベント Presented by NBA docomo』が開催された。
会場にはNBAユニフォームを纏ったダンサーによる迫力あるパフォーマンスをはじめ、自由に参加できる「フリースローチャレンジ」、DJによる音楽ステージ、等身大のNBA選手と撮影できるフォトブースなど、多彩なコンテンツが登場。オリジナルチュロスの配布やキッチンカー出店もあり、渋谷全体がNBA一色に染まった。
ステージでは、SNSで人気のダンスパフォーマンス集団・アバンギャルディを中心に、KOBjpn、orb、RAYJAPAN CREWらが次々と出演。アバンギャルディのダンスに観客が釘付けとなり、周囲には人だかりができるほどの盛り上がりを見せた。KOBjpnはセンター街を練り歩きながらインスタライブを配信し、リアルとオンラインを横断する演出で渋谷の街を一体化させた。
トークステージでは、MCに副島淳、ゲストにまるぴが登壇。『NBA docomo』配信サービスの魅力やNBAの楽しみ方について語られた。副島は「NBAは世界中が注目する最高峰のリーグ。八村塁選手が名門で活躍するのが本当にすごい」と熱弁。まるぴは「一度観たら止まらない！日本語解説付きなのも嬉しい」と語り、初心者にも楽しめるコンテンツとして注目を集めた。
今回のイベントは、“バスケを観るから体感するカルチャーへ”をテーマに、スポーツと音楽、ダンス、ファッションが交錯する渋谷の街で、NBAが持つ新しいエンターテインメントの形を示した一日となった。NBAは21日（日本時間22日）に2025〜26年シーズンが開幕する。
