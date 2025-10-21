『SASUKE』女性版『KUNOICHI』大嶋あやの、上谷沙弥ら50人集結 新エリアも
TBSが誇る人気番組『SASUKE』の女性版『KUNOICHI』を、今年1月の放送に続き、11月24日午後6時30分から放送することが決定した。選び抜かれた最強の女神50人が、完全制覇を目指す。
【ソロカット】上谷沙弥、大嶋あやのらが挑戦
今回も各界からトップアスリートが集結。リオデジャネイロ五輪女子レスリング48kg級金メダリストであり世界選手権3連覇の経験を持つ登坂絵莉、前回の『KUNOICHI』では3rdステージまで進出した女子トランポリン五輪2大会連続出場の森ひかる、今年8月に新体操世界選手権の団体総合で史上初の金メダルを獲得した鈴木歩佳、さらには『ラヴィット！』の金曜シーズンレギュラーとして出演し、話題を集めた女子プロレス二冠の上谷沙弥、近代五種2023年日本王者の才藤歩夢、世界陸上2大会連続出場・日本選手権女子100m3連覇の君嶋愛梨沙など、世界トップレベルの身体能力を持つ挑戦者たちが登場する。
アイドル界からも運動自慢のガチメンバーが登場！ ≒JOYの大信田美月をはじめ、今年春に放送した『オールスター感謝祭’25春』の赤坂5丁目ミニマラソンで女性1位に輝いた私立恵比寿中学・風見和香、昨年の『SASUKE2024 〜第42回大会〜』にも挑戦した僕が見たかった青空・岩本理瑚など実績十分なアイドルたちが『KUNOICHI』の舞台で大活躍。アイドルたちのガチな姿は必見だ。
今大会最大の注目は、何と言っても前回の『KUNOICHI』で自身初の完全制覇を果たした大嶋あやの。『SASUKE』女性界No.1選手が2大会連続の完全制覇に挑む。また、前回出場選手の最年長で3rdステージに進出した水野裕子や『KUNOICHI』完全制覇3回のレジェンド・三宅綾子も登場。どんなパフォーマンスを見せてくれるのか。
今回すべてのステージに新エリアが組み込まれた。過去の『SASUKE』に登場したことがある「プリズムシーソー」はいきなり1stステージの第1エリアに、2ndステージには「バックストリーム」が、さらに3rdステージには現在の『SASUKE』名物となっている「クリフディメンション」が登場！ そして、FINALステージには「サーモンラダー」が追加となった。日本人女性初リフディメンションの飛び移り、完全制覇者は現れるのか。
