スポーツニッポン新聞社が制定する「2025年度プロ野球最優秀バッテリー賞」の選考委員会は21日、セ・リーグは阪神の村上頌樹投手（27）―坂本誠志郎捕手（31）、パ・リーグは日本ハムの伊藤大海投手（28）―伏見寅威捕手（35）を選んだと発表した。

4人とも初受賞。阪神バッテリーの受賞は22年の青柳晃洋―梅野隆太郎以来3年ぶり。日本ハムバッテリーは25年の大谷翔平―大野奨太以来、10年ぶりの受賞となった。

村上は今季、14勝と144奪三振で投手2冠に輝き、チームのリーグ優勝に貢献。坂本は10年目で自己最多の117試合に出場。盗塁阻止率309をマークして扇の要として活躍した。

伊藤も村上と同様に14勝、195奪三振の2冠。伏見は試合出場は64試合にとどまったが、伊藤とのバッテリーでエースの投球を支えた。

4選手には副賞と賞金100万円が贈られる。

▼伊藤 一昨年に（伏見）寅威さんとバッテリー賞を獲りたいね、と約束していたので実現できて良かったし、道産子で獲るのは初なのでそれが何よりうれしい。

▼伏見 この賞に選んでいただいて本当にうれしい。（伊藤）大海が毎回の登板のために良い調整をして、良いパフォーマンスをしてくれたおかげでたくさんの勝利に貢献できたと思う。