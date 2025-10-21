6人組アイドルグループ「Toi Toi Toi」の星野ティナが、スポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。デビューから半年。仲間との信頼関係、そして今見据えるグループの未来について語った。（「推し面」取材班）

「このグループには、アイドルになる覚悟が強い子たちが集まっているんです」。年齢的に人生の岐路に立ちながらも、もう一度ステージに立つことを選んだメンバーばかり。その背景が言葉にせずとも互いを理解し合い、行動できる“大人のまとまり”を生んでいるという。

身長148cmの星野から、最も高いメンバーは173cmまで。一見するとデコボコな組み合わせだが、不思議とひとつに噛み合う。個性の凹凸はパズルのように組み上がり、グループとしての輪郭をつくっている。

今年4月には“ラストピース”として、バーレスク東京のナンバー１ダンサーだったさくらももが加入した。

「最初はふわふわな王道アイドルだと思っていたんです。でも一緒に活動する中で、勢いがあって行動力もすごい子だって分かりました」。ただ可愛いだけでなく、トークもこなし、さらにグループ全体を明るくする笑顔を持っている。誰かが話せば一番に笑い、その輪を広げる。「結構、笑う役割ってグループの中で大事なんですよ。MCとかも誰かが笑ってれば面白く見える。結構、私の中ではももちゃんのそういう一面を見れたのは意外でしたし、尊敬してます」

活動の方向性については、「地に足をつけて前に進んでいきたい」と語る。見据えるのは壮大な夢物語ではなく、着実な成長だ。

「今、毎月主催ライブをやっていて、その規模を大きくしたいんです。今は200人規模の表参道GROUNDさんでやっているんですけど、1年後には600人規模を安定して埋められるようにしたい」

「めっちゃ現実的」と笑いつつも、その言葉には確かな決意が込められていた。