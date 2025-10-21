コメディアン萩本欽一（84）が21日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に出演。自身の番組のスポンサーについて語った。

MC・東貴博から「BS日テレ始まりましたけど」と、自身が84歳で始めた新番組、BS日テレ「9階のハギモトさん！」（火〜木前5・26）について話題を振られた萩本。続けて番組にはスポンサーがついていないこと、スタジオの装飾は大学生の手作りであること、萩本の事務所があるとあるビルの9階で撮影されていることについて明かされる場面があった。

「（スポンサーの話は）ちらほら来ていたりするんですか？」と聞かれると「もうスポンサーというか…来ましたよ」と前置きして「（契約開始が）3カ月、1月からと思った…スポンサーかと思ったら“応援します”って来た」と回顧。「ありがとうな、俺も応援するよって言ったら、そしたら“それを目当てにしました”って」と苦笑いして「何やってるの？って言ったらキューピーさんの人形作ってるんだって」と語った。

「応援するなら応援するよ」と伝えているといい「今、一生懸命どうしたらいいか考えてる」と現状を説明。「ありがたいよ…ラジオとかテレビ局、お仕事してくれるんで、タレント楽すぎだよ」とぼやいてた。