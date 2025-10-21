高市新総理は、総理官邸に新たに任命する閣僚を呼び込んでいます。総理官邸前から中継です。

総理官邸の玄関前には多くの車が停まっているのがみえます。現在、呼び込まれた新閣僚らが順番に高市新総理と面会し、大臣としての役割を告げられ、具体的な指示を受けているものとみられます。

先ほど、官房長官に就任した木原稔氏が閣僚名簿を読み上げ、高市内閣の顔ぶれが発表されました。

人事のポイントは2つです。まず総裁選で戦った候補の処遇。茂木元幹事長を外務大臣に、小泉農水大臣を防衛大臣に、林官房長官を総務大臣に起用します。すでに党幹部で起用された小林政調会長を含め、総裁選の候補全員が要職で起用され、挙党態勢を作りました。

もうひとつのポイントは、高市総理が過去最多の5人を超える起用を目指していた女性閣僚です。ただ、ふたを開けると、起用されたのは総裁選で高市総理を支持した片山新財務大臣と、小野田新経済安保担当大臣の2人に留まりました。

高市新総理は、午後6時すぎに総理大臣の親任式のために宮中へ向かいます。その後、同じ宮中での閣僚の認証式を経て、正式に高市内閣が発足することになります。