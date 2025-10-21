巨人・岡本和真「残留報道」のウラで″移籍大反対派″阿部慎之助監督と″賛成派″フロントが意見対立か

経営判断vs.現場判断

前年の優勝から一転、阪神、DeNAに次ぐ３位でレギュラーシーズンを終え、クライマックスシリーズでもファーストステージで敗退した巨人。今オフ最大の懸案事項は４番サードを定位置にする岡本和真内野手（29）の米メジャーリーグ挑戦容認の是非だった。

「岡本は５月に行われた試合中に負傷してしまい、長期の戦線離脱を余儀なくされた。８月半ばにようやく１軍復帰をすることはできましたが、レギュラーシーズンは69試合しか出場できなかった。そんな中でも３割３分近い打率を残せたのはさすがといったところですが……」（球団OB）

岡本のメジャー志向は周知の事実で、昨シーズンオフの契約更改の場では球団フロントに対して本人がメジャーリーグ挑戦を直訴している。

「2023年春のワールド・ベースボール・クラシックでの安定した活躍もあって、メジャー球団の評価はそれなりに高い。一部報道では今オフヤクルトからポスティング移籍が決定的な村上宗隆内野手（25）の契約に匹敵するような巨額の移籍金が発生する契約が見込まれるとさえ言われていました」（同前）

ところが10月21日、数々の移籍情報を的中させてきた全米記者協会のフランシス・ロメロ記者が、「オカモトは今オフのポスティングでの移籍を見送る見込みである」と、複数の関係者による証言として伝えたのだ。

メジャー移籍が確実視されていた岡本の、急転直下の残留報道のウラには何があったのか。

「岡本の移籍を巡っては、阿部慎之助監督（46）をはじめとする現場と、球団フロントの間で意見対立が起きていたんです」と話すのは、球団関係者だ。

「フロントの主張は、『仮に岡本のポスティング移籍を突っぱねたところで、来年には海外FA権を行使して出ていかれてしまう。そうであるならば、球団にほとんど実入りがない海外FAよりも、多額の譲渡金を獲得できるポスティングで移籍してもらおう』というもの。経営者としては至極当然の判断です。譲渡金を原資に、新外国人選手やFA戦士の獲得を進めることができますからね。

一方、阿部監督は常勝が厳命されている巨人軍の指揮官で、しかも来季は３年契約の最終年。『今オフは投手中心の補強が行われることが濃厚な中で、主砲にまで出ていかれてはたまったものではない。チームが崩壊してしまう……』という主張。指揮官としては当然の考えです。今年６月に亡くなった長嶋茂雄さんの意を汲んで、有力OB・松井秀喜氏（51）の監督待望論が高まっていることもあって、来シーズンは負けるわけにはいかないんです」

21日、ジャイアンツ球場で自主練習を行っていた岡本は「ポスティング見送り報道」について問われると「俺は別に何も言っていないのにな、と。まして、ポスティングというのは球団の許可が必要なものなので」とコメントした。

ロメロ記者がまたしても予想を的中させたとなれば、球団は資金繰りプランを改めて練り直す必要に迫られ、阿部監督は胸をなでおろすことになるだろう。