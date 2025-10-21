公式サイトなどで発表

プロ野球、セ・リーグの阪神は21日、公式サイトや公式Xで「漆原大晟選手に対して、来季の契約を結ばないことを伝えましたのでお知らせします」と発表した。虎党からは「マジかー」などの声が上がった。

今季のセ・リーグを圧倒的な強さで制した阪神は、クライマックスシリーズ・ファイナルステージでもDeNAに3連勝。25日からはソフトバンクと日本シリーズを戦う。

大一番の4日前、漆原と来季契約を結ばないことを発表。29歳の右腕は2018年育成ドラフト1位でオリックスに入団し、2020年に支配下登録。2023年オフの現役ドラフトで阪神に移籍した。

移籍1年目の昨季は38試合に登板して1勝4敗、防御率3.89で5ホールド。今季は11試合で防御率0.00、2ホールドをマークしていた。

突然の発表に、X上の虎党にも困惑が広がる。「マジかー」「まじで？」「うーんマジか…」などの声のほか、「急で意外やった…」「これはびっくり」「今年一軍防御率0.00やったのになかなか上がってこんかったからな…」などのコメントも寄せられていた。



