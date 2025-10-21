『グレー・ブラウン』どっちも欲しい！【GU】40・50代におすすめ♡「秋冬パンツ」

シックで落ち着いた雰囲気のコーデが楽しみたい秋冬シーズン。【GU（ジーユー）】からは、シーズンムードが高まる上品な色味のパンツが登場しました。今回編集部が注目したのは、ミドル世代におすすめのきれいめハイウエストパンツ。オンにもオフにも使いやすいカラーと素材感で、ワードローブに欠かせない存在になってくれるかも。

秋冬ムード満点なヘリンボーン柄のパンツ

【GU】「ヘリンボーンハイウエストパンツ」\3,990（税込）

温かみのある素材感とヘリンボーン柄が、秋冬ムードを盛り上げるパンツ。ニュアンス感のあるダークグレーと、トレンドカラーとして注目されているブラウンのシックな2色展開で、大人のデイリーコーデにぴったりハマりそうです。ゆとりがありつつ、ツータック入りでウエストまわりはすっきりとした印象に。サイドにさり気なく付いたベルトも、クールなワンポイントになるはず。

ブラウンのワントーンで鮮度高めなコーデに

こちらは色違いのブラウンを着用したコーデ。こっくりとした深みのあるカラーが、上品に秋冬ムードを演出します。光沢のあるレザー調のジャケットを羽織れば、辛口で大人っぽい最旬スタイルに。パンツのヘリンボーン柄がアクセントになり、ワントーンコーデの野暮ったさを回避できそう。帽子やバッグなどの小物で黒を取り入れてメリハリをつけるのも、垢抜けのポイントかも。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M