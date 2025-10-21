ラグビー日本代表が25日(土)、ワールドカップで2度の優勝を誇る強豪オーストラリア代表に挑みます。

その大一番に向けて、意気込みを語ったのはプロップ・竹内柊平選手。今年日本代表戦全試合出場中、進化したスクラムとアグレッシブなボールキャリーで「超速ラグビー」を掲げる日本代表をけん引しています。

「去年からずっとアタックの点では自分たちの強み。今年は全員が目指す方向が同じになってきてようやく試合の結果、トライに繋がってもっと強くなる実感がある」

「まず目の前の試合、オーストラリアを絶対にドミネートするっていうところに今完全にフォーカス。早く自分たちがやってきたことをオーストラリア戦で出すのが楽しみ」

さらに竹内選手は、スクラムを組む際に取り入れている自身のルーティン誕生秘話、そして目標を語りました。

「ずっとスクラムがうまくいかないっていう時期があって、その時に前所属・浦安のグレイグ・レイドローHCからアドバイスをもらった。彼は世界的なコンバージョンキックの名手で『スクラムとコンバージョンキックは似ている』と伝えてくれた。そこで一貫性のあるルーティンとして身体を触る、って彼に言われて引っ張られて始めた」

「目指しているのは世界一の3番。僕はスクラムもキャリーもタックルもスティールもしたい選手。世界のどこを見ても強い3番がいる国がやっぱり強い。僕たちがW杯でベスト4を目指す以上世界のどんな強い相手でも3番には絶対負けないとずっと考えている」

サッカー日本代表は14日、ブラジル相手に歴史的初勝利を挙げました。ラグビーも強豪相手に歴史的初勝利を目指します。試合は25日(土)東京・国立競技場で午後2時50分キックオフです。