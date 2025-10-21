東京・新橋の駅前にある1971年（昭和46年）竣工のニュー新橋ビルでロケを行う中で、仕込みを疑うようなまさかの人物に遭遇した。

【映像】まさかの人物が“第3夫人”とともに登場

10月20日放送の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（テレビ朝日系）では、お笑いタレントの大久保佳代子、俳優の渡辺謙と坂口健太郎が、ニュー新橋ビルでロケを敢行。スタジオのマツコ・デラックスと有吉弘行を新情報で唸らせる「へえダービー」の模様が放送された。

1階でグルメを堪能、2階で中国漢方整体を受けた後は、3階フロアへ。喫茶店の前を通りかかった時、大久保がある人物が店内にいることに気づいた。「サンコンさんいる…！」。実は1階のジューススタンドの店長から、かつてギニア出身のタレント、オスマン・サンコンさんの事務所が同ビルにあったという情報を聞いていたのだ。坂口も「仕込みのようなレベル（笑）」と思わず口にする。

サンコンさんに話を聞いてみると、「事務所が708にあった。（来た時は）ジュースを飲んでた」という。また、話題となった「6.0の視力」は、現在1.2まで低下したことも明かされた。

さらに、大久保は「後ろのひまわりのような女性は？」と、黄色が印象的なつば広帽子にカーディガンを羽織った女性に注目すると、サンコンさんは「3番目の奥さん」と紹介。彼女は演歌歌手の北山みつきさんで、2018年に結婚している。そのことを突っ込まれたサンコンさんは「恥ずかしい〜」とお茶目な返しをし、その場の笑いを誘っていた。（『マツコ＆有吉 かりそめ天国』より）