±¿Ì¿¤Î°ìÆü¡È¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡É¤¬23Æü¤ËÇ÷¤ë¡£ºíµÜÀ½ºî½ê¤ÎÃÝ´ÝÏÂ¹¬¡Ê23¡Ë¤ÏºÇÂ®152Ò¤ÎÄ¾µå¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡¢È´·²¤ÎÀ©µåÎÏ¤òÉð´ï¤ËÂ¨ÀïÎÏº¸ÏÓ¤È¤·¤Æ¥×¥íÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·²áµî¤Ë¤Ï°ìÅÙ¡¢Ìîµå¤ò¼¤á¤«¤±¤¿¤³¤È¤â¡£¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ò·Ð¤ÆÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿º¸ÏÓ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¶»¤Ë¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¼Ò²ñ¿Í¶þ»Ø¤ÎÂ¨ÀïÎÏº¸ÏÓ¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬¡¢Ìîµå¿ÍÀ¸¤ËÍ¿¤¨¤¿¡ÈÅ¾µ¡¤Î¸ÀÍÕ¡É
¾®ÊÁ¤À¤Ã¤¿¹â¹»»þÂå¤Ï3ÈÖ¼êÅê¼ê¡Ö¼¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¾®ÊÁ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃÝ´Ý¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿òÆÁ¹â¹»¡Ê¹Åç¡Ë¤Ë¿Ê³Ø¸å¤â¿ÈÄ¹170cm¤Û¤É¤Ç3ÈÖ¼êÅê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¹â¹»3Ç¯¤ÎºÇ¸å¤Î²Æ¤â¥Ù¥¹¥È16¤È¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ï³ð¤ï¤º¡£¡ÖÆ±µéÀ¸¤Ë¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤ä¤Ä¤¬¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¹â¹»»þÂå¤â¥¨¡¼¥¹¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦ÌµÍý¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¹â¹»¤ÇÌîµå¤ò¡Ë¼¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÌîµå¤òÂ³¤±¤ëÆ»¤òÁª¤Ð¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÅö»þ´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿ØæÉðÆÆÎÉ¤µ¤ó¤Î°ì¸À¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¿ÊÏ©ÌÌÃÌ¤Ç¤âÌîµå¤ò¤ä¤é¤º¤ËÉáÄÌ¤ËÂç³Ø¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤È¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾ëÀ¾Âç³Ø¤«¤éÏÃ¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¸¤ã¤¢¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÂç³Ø¤ÇÌîµå¤òÂ³¤±¤¿¡£´ÆÆÄ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éº£¤ÏÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡£¤³¤ì¤¬ÃÝ´Ý¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤òºÆ¤ÓÆ°¤«¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾ëÀ¾Âç³Ø¿Ê³Ø¸å¡¢¼óÅÔÂç³ØÌîµå¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤Îµ¡²ñ¤¬¿ô»î¹ç¤Û¤É¤Ç¡¢¼ç¤ËÍÞ¤¨¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£4Ç¯½Õ¤Ë2Éô½êÂ°¤À¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï13µ¨¤Ö¤ê¤Î1Éô¤Ë¾º³Ê¡¢Æ±Ç¯½©¤Ë¤ÏÃÝ´Ý¤â1Éô¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·9»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£3¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.52¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡Ö¹Í¤¨¤ÆÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡×¥Ù¥Æ¥é¥óº¸ÏÓ¤Î¸ÀÍÕ¤¬Å¾µ¡¤Ë
ºíµÜÀ½ºî½ê¤ËÆþ¼Ò¸å¤ÏÀèÈ¯¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ê¿¶ÑµåÂ®¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Öµå¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç³Ø»þÂå¤À¤¬¡¢ÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏÁ´ÂÎ¤Ç¸«¤¿¤é¤³¤³¡ÊºíµÜÀ½ºî½ê¡Ë¤Ç°ìÈÖ¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÆþÎÀ¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤3·î¡¢ÃÝ´Ý¤¬»î¹ç¤ÇÂÇ¤¿¤ì¤¿¸å¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óº¸ÏÓ¤«¤é¤Î°ì¸À¤¬Ìîµå´Ñ¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡£¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯¸Â¤ê¤ÇÍ¦Âà¤·¤¿¿ÈÄ¹164cm¤Î¾®ÊÁ¤Ê¥¨¡¼¥¹¡¢Ìî¸ýÎ¼ÂÀÅê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ø¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤ÆÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤«¤éÅê¤²¤Ê¤¤´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê»î¹ç¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ÈÌîµå¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£Åê¤²¤Ê¤¤´ü´Ö¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£¿Í¤Î¥×¥ì¡¼¤äÅêµå¤ò¸«¤Æ¼«Ê¬¤Ë´Ô¸µ¤·¤Æ¤¤¤¯´ü´Ö¡£¤½¤Î°ì¸À¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éº£º¢Åê¤²¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡£º£²Æ¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅÔ»ÔÂÐ¹³½Ð¾ì¤ò·è¤á¤ë¤ÈÃÝ´Ý¤Ï1²óÀï¤ÎTDKÀï¤ËÀèÈ¯¡£6²ó2°ÂÂÇ8Ã¥»°¿¶1¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
Ìîµå¤òÂ³¤±¤¿¤½¤ÎÀè¤Ë³Î¤«¤Ê¼ÂÎÏ¤¬È÷¤ï¤ê¡¢¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿ÃÝ´Ý¡£¡Ö¥×¥í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¾¡¼ê¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡ÖÇÉ¼ê¤µ¤Ïµá¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É·×»»¤Ç¤¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÍýÁÛ¤ÎÁª¼êÁü¤ò·Ç¤²¤¿º¸ÏÓ¤¬¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÇÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¶»¤ËÌ´ÉñÂæ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤òÄÏ¤ß¤Ë¤¤¤¯¡£
¢£ÃÝ´ÝÏÂ¹¬¡Ê¤¿¤±¤Þ¤ë ¤«¤º¤æ¤¡Ë
2002Ç¯2·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¹Åç¸©¹Åç»Ô½Ð¿È¡£º¸Åêº¸ÂÇ¡£¿ÈÄ¹179cmÂÎ½Å75Ô¡£¿òÆÁ¹â¹»¤«¤é¾ëÀ¾Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¡£¼óÅÔÂç³ØÌîµå¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï2Éô¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤â4Ç¯½Õ¤Ë1Éô¾º³Ê¡£ºíµÜÀ½ºî½ê¤Ç¤Ïº£²Æ3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÔ»ÔÂÐ¹³¤Ë½Ð¾ì¡£1²óÀï¤ÎTDKÀï¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤·6²ó1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï¤è¤¯¿²¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ¡£ÍÄÃÕ±àÇ¯Ãæ¤«¤é¾®³Ø3Ç¯¤Þ¤Ç¿å±Ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£