¡¡¹â»ÔÆâ³Õ¤¬21ÆüÈ¯Â¤·¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê64¡Ë¤Ï¡¢ÊÒ»³¤µ¤Ä¤»á¡Ê66¡Ë¤òºâÌ³Áê¤Ëµ¯ÍÑ¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤òÁè¤Ã¤¿¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡Ê44¡Ë¤òËÉ±ÒÁê¡¢ÎÓË§Àµ»á¡Ê64¡Ë¤òÁíÌ³Áê¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼»á¡Ê70¡Ë¤ò³°Áê¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì½¼¤Æ¤¿¡£´±Ë¼Ä¹´±¤ÏÌÚ¸¶Ì»á¡Ê56¡Ë¡£ÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï¤ÇÀ¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ËÉÔµºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿µÄ°÷¤Î³ÕÎ½¤Ø¤ÎÅÐÍÑ¤Ï¸«Á÷¤Ã¤¿¡£
¡¡·ÐºÑºâÀ¯Ã´ÅöÁê¤Î¾ëÆâ¼Â»á¡Ê60¡Ë¡¢·ÐºÑ»º¶ÈÁê¤ÎÀÖÂôÎ¼Àµ»á¡Ê64¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÀÐÇËÆâ³Õ¤Î³ÕÎ½¤ÇºÆÆþ³Õ¡£¸øÌÀÅÞµÄ°÷¤¬½¢¤¤¤Æ¤¤¿¹ñÅÚ¸òÄÌÁê¤Ë¶â»Ò¶³Ç·»á¡Ê64¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¾°»á¡Ê63¡Ë¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¡¢²«ÀîÅÄ¿Î»Ö»á¡Ê55¡Ë¤òÃÏÊýÁÏÀ¸Ã´ÅöÁê¡¢¾®ÌîÅÄµªÈþ»á¡Ê42¡Ë¤ò·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÃÖ¤¤¤¿¡£¾¾ËÜ¾°¡¢²«ÀîÅÄ¡¢¾®ÌîÅÄ³Æ»á¤Ï½éÆþ³Õ¡£
¡¡Â¾¤Î½éÆþ³Õ¤Ï¡¢¾åÌî¸°ìÏº¸üÀ¸Ï«Æ¯Áê¡Ê60¡Ë¡¢¾¾ËÜÍÎÊ¿Ê¸Éô²Ê³ØÁê¡Ê52¡Ë¡¢ÀÐ¸¶¹¨¹â´Ä¶Áê¡Ê61¡Ë¡¢ÀÖ´ÖÆóÏº¹ñ²È¸ø°Â°Ñ°÷Ä¹¡Ê57¡Ë¡¢ÎëÌÚ·ûÏÂÇÀÁê¡Ê43¡Ë¡¢Ê¿¸ýÍÎË¡Áê¡Ê77¡Ë¡¢ËÒÌîµþÉ×Éü¶½Áê¡Ê66¡Ë¡£