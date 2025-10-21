15人に告白されたという“最強モテ女子”さらが、韓国の伝統衣装・チマチョゴリ姿で登場！

美しすぎるお姫様ルックに、さらを気になっている男子・はるだけじゃなくスタジオも思わず「かわいい！」と声を漏らした。

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。20日はチュンチョン編第3話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、大友花恋、かす。





■今回参加するのはこのメンバー！

・女子メンバー

【新規】

あやな（葛西杏也菜、高3／東京都）

あやか（伊藤彩華、高2／神奈川県）

ゆうひ（岩間夕陽、高1／千葉県）

ゆうか（森口優花、高1／大阪府）

【継続】

さわ（紗和、高2／埼玉県、「ニュージーランド編」からの継続）

さら（永瀬さら、高3／神奈川県、「マクタン編」からの継続）

・男子メンバー

【新規】

りくと（森本陸斗、高1／埼玉県）

はる（谷本晴、高3／神奈川県）

かける（鈴木駈、高2／神奈川県）

こうし（倉上昊志、高3／新潟県）

ゼブン（矢田ゼブン、高3／石川県）

【継続】

いおう（榎田一王、高3／宮崎県、「夏休み編2025」からの継続）

「めっちゃ可愛い！」「似合ってる！」さらのチマチョゴリ姿にはる絶賛

花くじで赤い花を引き当て、夜の特別デートに行く権利を得たさら＆あやなは、それぞれ気になる男子はる、いおうを指名。まずは4人で韓国フォトスタジオを訪れ、衣装を選ぶことになり、色とりどりのチマチョゴリを前に大はしゃぎ。

「何色がいいとかある？」とはるに聞かれ、さらは「青系？ピンク系でも。青にしようかな」と悩みながらも、「これにしよっかな、かわいくない？」と淡い水色の衣装をチョイス。はるも「エメラルド色、いいね。俺も水色行くか」とノリノリで、息ぴったりの相性を見せる。

着替えを終え、先に準備を終えた男子陣はドキドキしながら女子の登場を待つ。淡い水色のチマチョゴリを身にまとったさらの姿に、はるは思わず「めっちゃかわいい！」「似合ってる！」と大絶賛。「髪飾りもめっちゃいいね」と、すべてに見惚れるはるに、さらも照れながら「めっちゃいいです、お似合い！」と笑顔。スタジオの井上も「かわいいなあ！」と口にしてしまうほどの美しさで、そのまま4人は夜のナミソム島へ向かった。

「服装が違うから、めっちゃかわいくて」「今マジで1番気持ち上だから」はるの積極的なアプローチ

韓国衣装姿でプリクラを撮って楽しんだあと、いおう＆あやなと分かれ、2ショットとなったはる＆さら。2人きりになった後もはるは「やばいね、めっちゃかわいい。しかもお互い選び合えたからそれがめっちゃ嬉しかった」と、さらのチマチョゴリ姿を直視できないほどデレデレ。

続けてはるが「なんで誘ってくれた、とか」と問いかけると、さらは「『いちばん気になってる』って言ったじゃん。もっと仲深めたいなと思って誘いました」と素直に想いを伝えた。

それを聞いたはるはパッと表情が明るくなり、「ロードバイクで一緒になって、そのあとも喋りたかったから、俺が。結構連続だなとか、大丈夫かなとか思いながら2ショット誘ったんだけど、よかった！これも誘ってくれて」と嬉しそうに語り、さらに「俺も今マジでいちばん気持ち上だから」と真剣に胸の内を伝える。

一方で、終始そわそわした様子のはるに、さらが「緊張する？まだ？」と優しく問いかけると、はるは「服装が違うから、めっちゃかわいくてもじもじする」と照れながら語るかわいい場面も……。

その後、緊張をほぐすべく、さらが「目が合ったら負けゲーム」を提案。互いに目をつぶり、好きなタイミングで目を開け、相手とそのタイミングが被らないようにするというゲームで、さらが「自信ある？」と尋ねると、はるが「ないかもしれない、ずっとこうやって目開けたら開きっぱになるかも」と答えるはる。このはるの返しに、「可愛いから見惚れちゃうってこと？！」と大友がドキドキして2人の様子を見守る。

お互いに目を合わせないように我慢するも、開始2秒でバッチリ目が合ってしまい、見つめあう状況に照れる2人。見ている方が胸キュンする展開に、中川がたまらず「好きになっちまうじゃないかあ！」と叫ぶ。「悔しいからもっかい！」と何度も挑戦し、最終的に5秒間の成功を果たした2人は、満面の笑みでハイタッチを交わした。