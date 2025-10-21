卓球の「WTTスターコンテンダー・ロンドン」は、23日から本戦が行われる。日本からは多くの有力選手がエントリーしており、上位進出が期待されている。

■アジア勢による優勝争いが濃厚

世界ランキング5位までを独占する中国トップ勢が不在の今大会、女子シングルスでは日本勢に優勝のチャンスが高まっている。

第1シードに世界ランキング7位の張本美和（木下グループ）、第2シードに同9位の伊藤美誠（スターツ）、第3シードに同11位の橋本帆乃香（デンソーポラリス）がそれぞれ名を連ねる。さらに、同14位の早田ひな（日本生命）、同15位の長粼美柚（木下アビエル神奈川）といった「第28回 ITTF-ATTUアジア卓球選手権大会 2025」の日本代表や、同21位の木原美悠（個人）、同35位の平野美宇（木下グループ）といった実力者も控えている。

日本勢の対抗馬となり得るのが、世界12位の石洵瑶（中国）。8月に行われた「ヨーロッパ・スマッシュ」では大藤沙月（ミキハウス）を、「WTTチャンピオンズ横浜」では伊藤を破り、いずれもベスト4に進出している。また、同13位の申裕斌（韓国）も、9月から10月にかけて開催された「チャイナ・スマッシュ」で4強入りしており、日本選手が上位進出をかけて両者と対戦する可能性がある。

前週のアジア選手権では中国に敗れ、銀メダルに終わった日本女子。中国トップ勢が不在のロンドンで、日本勢が実力を示し、タイトルを奪取できるのか。