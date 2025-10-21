「三連休なので比較的お安いお宿を探してたんだけど、どうやら当たりを引いたみたい」



【写真】なんと、スフィンクスもいますよ

こんなポストをされたのはハヤミネ（@retorowalking2）さん。



投稿された写真には「ピラミッド型＆スフィンクス付き」という衝撃的な外観の宿泊施設が写っており、そのインパクトに驚いた人が続出しました。



「これ泊まってみたいけど勇気いるw」

「温泉までピラミッド感あるの強すぎる」

「昭和とエジプトって相性いいのかも？」

「連休でその値段は確かに安い！」



ユニークなお宿体験を投稿されたハヤミネさんにお話を伺いました。



ーーインパクト抜群なお宿を見つけたときは？



「心配な気持ち半分、好奇心半分でした」



ーー実際に泊まってみて「当たりだ！」と感じたポイントは？



「ここでしか見られないであろう、昭和とエジプトのスピリチュアルな雰囲気がフュージョンした空間ですね。温泉も質が良く気持ちがよかったです」



ーーSNSでも話題になっていますが、館内やお部屋にもエジプト感があったのでしょうか？



「館内は本館から温泉棟へ向かう廊下がちょっとした博物館の様になっていたのと、窓から見えた景色では骨組みの三角錐のオブジェが貯水槽にかかっていました。部屋自体はよくあるバストイレなしの四畳半でした」



ーー 「比較的お安いお宿」とのことですが、宿泊費用やコスパについての率直なご感想は？



「温泉がありますし質もいいですし、お安いのではないでしょうか。ふだんは一人4000円前後で泊まれるみたいですね、僕は連休中で5000円弱のお値段でした」



ーー旅行中のエピソードで、このお宿ならではのちょっと面白い出来事はありましたか？



「温泉の大浴場にはピラミッドパワーが集まる柱があり、その旨が書かれていました。温泉棟も三角錐の建物で、柱がちょうど中心になるようです。あと、20時以降のチェックインは1時間ごとに400円ずつ宿泊代に加算されるとのことで、オーナーからわざわざ連絡がありました。



そのオーナーも90歳を超えているのにとてもハキハキと元気で、ピラミッドパワーのおかげとの事でした」



ーーポストが大きな反響を呼びました！



「やはり見た目のインパクトが強いようで、気になる方が多かったみたいでした。こんなアカウントをフォローしてくれる人なので既に行っている方もチラホラいました笑」



ハヤミネさんが宿泊したのは「ピラミッド元氣温泉」（栃木県那須塩原市）。源泉掛け流しの天然温泉とピラミッド型の建物が人気とのことです。



ハヤミネさんは「Xやインスタはもちろん、ブログ『レトロウォーキング』やYouTubeでも発信しています！ぜひとも見てみてください！」と話してくれました。



ユニークな見た目と実際の快適さが合わさった、まさに「当たり」だったというこの宿。昭和とエジプトが融合した不思議な空間は、旅の思い出をさらに特別なものにしてくれたようです。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）