埼玉初開催「ラーメンフェスタ2025in春日部」10月24日開幕！ 北海道・大阪・東京・埼玉から有名5店舗が集結、全国の味を1杯1000円で

全国有名5店舗が春日部に集結！「埼玉ラーメンフェスタ2025」開催、北海道から大阪までの味を食べ比べ！

ついに埼玉県内で初開催です！

「埼玉ラーメンフェスタ2025in春日部」が、10月24日（金）から26日（日）までの3日間、ヤマダデンキTecc LIFE SELECT 春日部本店で開催されます。

このイベントは、2023年の群馬県高崎市での初開催から規模を拡大し、いよいよ埼玉のラーメンファンも楽しめるようになりました。

会場には、全国各地から選りすぐりの有名ラーメン店が集結！ 北海道の「北海道日高拉麺処 静王」、大阪の「ラーメンまこと屋」「金久右衛門」、東京の「味噌麺処 花道庵」、そして地元埼玉の「自家製麺 竜葵」の合計5店舗が出店します。

個性豊かなラーメンを、この機会にぜひ味わってみませんか？

入場は無料。ラーメンは1杯1,000円のチケット制です。

（以下、プレスリリースより）

「埼玉ラーメンフェスタ2025in春日部」出店店舗決定のお知らせ

「ラーメンフェスタ 2025秋」は、ラーメンフェスタ実行委員会事務局（実行委員長:沼辺武史/事務局:株式会社ラーメンデータバンク）が主催するイベントです。

2023年に群馬県高崎市で初開催となった「GUNMAラーメンフェスタ」、2024年には群馬県高崎市、栃木県宇都宮市、茨城県つくば市の3会場で開催した「北関東ラーメンフェスタ」と年々開催規模を増やして、より多くのお客様に楽しんでいただいております。

そしていよいよ待ちに待っていました埼玉県内で初開催となります「埼玉ラーメンフェスタ2025in春日部」

埼玉県内のお客様にこの「ラーメンフェスタ」を味わっていただきたいと思っています。

全国各地の有名ラーメン店が集結し、個性豊かなラーメンをご堪能いただけます。

【イベント概要】

■名称：「埼玉ラーメンフェスタ2025in春日部」

■開催日時：2025年10月24日（金）〜10月26日（日）開場10：30 終了19：00（予定）

10月24日は12時から営業開始。26日は18時終了。

※営業時間につきましては変更になる場合がございます。

※食材等の状況により、早めに終了する場合がございます。

■会場：ヤマダデンキTecc LIFE SELECT 春日部本店

（埼玉県春日部市小渕字前田２５９−３）

■主催：埼玉ラーメンフェスタ2025in春日部実行委員会

■後援：春日部市、一般社団法人春日部市観光協会

■協力：株式会社ヤマダホールディングス、株式会社ジーアイ・ホールディングス

■事務局：株式会社ラーメンデータバンク

■料金：入場料は無料。ラーメンは1杯1,000円。ラーメンはチケット制。

チケット1枚でラーメン1杯と引き換え。

※前売券は全国のセブン-イレブンとヤマダデンキ「ヤマダデンキTecc LIFE SELECT 春日部本店」LABIガーデンにて発売予定。

今後のイベント情報は下記の公式ホームページ（春日部開催分）にて配信をしていきます。https://sites.google.com/view/ramenfesta-archives/saitama-ramenfestakasukabe2025

【出店ラーメン店舗】

・北海道日高拉麺処 静王（北海道）

・ラーメンまこと屋（大阪府）

・自家製麺 竜葵（埼玉県）

・味噌麺処 花道庵（東京都）

・金久右衛門（大阪府）