身長161センチで最長300ヤード超のドラコン女子が野球観戦 「応援される人になっていきたい」と刺激を受ける
JPDAのドラコンプロである松浦美侑が自身のインスタグラムを更新。阪神甲子園球場でクライマックスシリーズを観戦したことを報告した。
【連続写真】身長161センチで最長300ヤード超！ 松浦美侑のぶっ飛びスイングがこれだ
松浦は「先日クライマックスシリーズを観に行ってきました」と綴り、球場で撮影した写真を投稿。現地での観戦について「球場に来て実際にみて一緒になって応援するのすごく楽しかった」と、その興奮と楽しさを伝えた。熱戦を目の当たりにし、アスリートとして大いに刺激を受けたようだ。「誰かの楽しみ、元気、励みになって応援したくなるほどの魅力があるってめっちゃ素敵だなって 私もそんな影響を与え、応援される人になって行きたいなと思いながらとても楽しい時間を過ごしました」と、観戦を通じて感じた思いを明かした。この経験を力に変え、「自分を見失わず目標に向かってまた一つ一つお仕事頑張ります」と、今後の活動への決意を力強く述べた。
