JLPGA最終プロテスト、今年もYouTubeで無料ライブ配信決定 106人がプロの座を懸けて挑む
日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は21日、11月4日（火）?7日（金）に行われる「2025年JLPGA最終プロテスト」を、公式YouTubeチャンネルで無料ライブ配信すると発表した。
〈写真〉最終に挑むネクヒロ・久世夏乃香のスイングは柔らかすぎるけど芯がある！
ライブ配信は2023年からスタートし、今年で3年目。競技3日目（6日）と最終日（7日）の2日間、1日約8時間にわたって選手たちのプレーをリアルタイムで届ける。中継ホールは1番、7番、9番、16番、18番の5ホール。定点カメラによる映像で、現地音声のみのシンプルな配信スタイルとなる。最終日は合格者全員のインタビューまで延長して配信。実況や解説は行わず、現場の緊張感そのままを伝える構成だ。今年のプロテスト受験者は756人。一次、二次予選を通過した選手と免除者の計106人が最終プロテストに進出し、最終成績20位タイまでの選手が合格となる。昨年は19位タイまでの26人が合格。そのうち、荒木優奈、入谷響がすでに今季のレギュラーツアーで優勝を飾っている。
青木香奈子、都玲華は昨年のプロテストで合格しました
青木香奈子、都玲華は昨年のプロテストで合格しました