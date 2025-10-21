お笑いコンビ「相席スタート」の山添寛（40）が19日配信のABEMA「チャンスの時間」に出演。元プロレスラーでタレントの赤井沙希（38）が登場し、交際していた高校時代の思い出を暴露される場面があった。

番組では山添が多額の借金を抱えて“心の無い病”になったとして、それを救出しようという企画が放送された。山添に詳しい研究者として、スタジオには相方・山崎ケイ、「さらば青春の光」森田哲矢、「ミキ」亜生、「ダイタク」の吉本大、吉本拓の5人が登場した。

動物に例えるとサイ1頭分の金を貸していること、ロケが5時間以上になるとギャラが高くなること、借金の額を聞いてくる番組などは出演NGなど、さまざまなエピソードを暴露された。

“心の無い病”の山添から感情を引き出すために、荒療治として元カノ・赤井が登場。「私のプロレスの引退試合見に来てくれたりとか、律儀でハートフルな人やん」と“いいところ”を暴露され、タジタジ。

さらには、「昔、私とつきあってた時デート行ったやん。街中の人にアフレコとかして私を楽しませてくれてたやん。人だけじゃなくて海遊館でも魚にアフレコして楽しませてくれたやん」「こんな高校生いるんやって、めちゃめちゃかっこよかった」など高校時代の甘酸っぱい思い出をさらされ、動揺を隠せなかった。