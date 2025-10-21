お笑いコンビ「千鳥」の大悟（45）が20日放送の日本テレビ「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。若手芸人に愛ある説教をした。

ゲストが持ってきた領収書とエピソードを大悟が査定し、金額に見合う面白さと判断すれば承認するというもの。

お笑いコンビ・ミスター大冒険。の井福一本道は、ハチマキ代143円を提出。これはラーメンチェーンのCMオーディションの合格率を上げるために購入したという。無骨なラーメン屋の大将という役柄。角刈りがトレードマークの井福にぴったりということで、企業から指名を受けてオーディションに参加した。

オーディションでは「きみ最高だよ」と絶賛された。しかし、結果は不合格。結局、そのCMにはかわいらしい女性が起用され、「どういうことやねん！」と嘆いた。

これに大悟は「でも、もしかしたら、これを見て“次のCMやっぱり井福で”って可能性もないことはない」とコメント。井福は「そうっすね。承認しちゃうと…そうっすね。意味分かんないことなっちゃいますね」と話した。

うまくオチが決まらずテンパる井福に、「何が悪かったと思う？」と問う大悟。「一歩前に出ることは大事」と評価しつつ、「このまま終わりたくなかったんやろ？もうひと笑いほしかったんやろ？だから、もうひと展開作ろうとして言ったよね。けど、頭の中で道筋ができてなかった」と指摘した。さらに「トークがあまりにも、オーディション落ちたんだなってトークをしすぎ」「かわいらしい女の子、ここにもう一言やな。○○に似たとか、○○風のとか何かイメージがつく…」と続けると、井福は「大悟さん、もう勘弁してください！」とうなだれていた。