¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤òÆÍÇË¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï20Æü¡¢ËÜµòÃÏ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç2Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤·¤¿¡£ËÜµòÃÏ¤Ç¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬Ãæ¤ÏÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¥¢¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢Àï¶·¤¬Æ°¤¯¤ÈÁª¼ê¤«¤é¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅêÂÇ¤Ç´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÂçÃ«¤Ï¼¼ÆâÄ´À°¤ËÅ°¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¿Ø¤ÎÃì¤òÃ´¤¦»³ËÜ¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÂÇÀÊ¤ËÂÇ¼Ô¤òÎ©¤¿¤»¤Ê¤¬¤é¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÅê¤²¹þ¤ß¡¢ÍÞ¤¨Ìò¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¥À¥Ã¥·¥å¤ËÎå¤ó¤À¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÂç°ìÈÖ¤ËÈ÷¤¨¤ÆÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÆâÌî¼ê¥í¥Ï¥¹¤Ï¡Ö¤ä¤ì¤ë¸Â¤ê¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£