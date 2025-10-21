阪神は２１日、漆原大晟投手（２９）と来季の契約を結ばないことを通告した。

漆原は２０１８年の育成ドラフト１位でオリックスに入団。２３年のシーズンオフに現役ドラフトで阪神に移籍した。移籍１年目の２４年は自己最多の３８試合に登板し、１勝４敗で防御率３・８９だった。

２年目の今季は１１試合で２ホールド、防御率０・００。１軍での登板は６月１４日の楽天戦で１回無失点に抑え、７月３日に出場登録を抹消されて以降は登板機会がなかった。

漆原は「日本一になった時の現役ドラフトで指名していただいて、本当に強い球団、投手陣がすごい強力なチームの中で、その一員としてやれたことは僕の中で野球人生においてすごい良かった」と２年間を振り返った。

今後については「まだ体も元気ですし、この先続けていけたらいいなとは思っているので、また必要としてくれる球団があれば一緒に頑張っていこうかなと思います」と現役続行を希望。１１月１２日に行われる１２球団合同トライアウトについても「いい選択ができればいいなと思っている。本当に野球が好きなので、続けていけたら」と前向きに話した。