10·î21Æü¤Î¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦»û¤Á¤ã¤ó¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢²ÐÍË¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤Ç¾åÉðÂç³Ø¶µ¼ø¤ÎÅÄÃæ½¨¿Ã»á¤ÈÈÖÁÈ¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£ー¤Î»ûÅç¾°Àµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÏ¢Î©¹ç°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Î·ÐºÑºâÀ¯Â¦ÌÌ¡¢6¤Ä¤Î¤¦¤Á³Î¼Â¤Ë¤ä¤ë¤Î¤Ï4¤Ä¤À¤±
¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤Ï¡¢10·î20Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤ÇÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¼ùÎ©¤Ë¸þ¤±¤¿¹ç°Õ½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£¹â»ÔÁíºÛ¤Ï10·î21Æü¤Ë¹ñ²ñ¤ÇÂè104ÂåÁíÍý¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤ê¡¢¹Äµï¤Ç¤ÎÁíÍý¿ÆÇ¤¼°¤È³ÕÎ½Ç§¾Ú¼°¤ò·Ð¤Æ¿·Æâ³Õ¤òÈ¯Â¤µ¤»¤ë¡£¹ç°Õ½ñ¤Ç¤Ï½°µÄ±¡¤ÎÄê¿ô465¿Í¤Î°ì³ä¤òÌÜÉ¸¤Ëºï¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤ÇµÄ°÷Î©Ë¡°Æ¤òÄó½Ð¤·À®Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÌÀµ¤·¤¿¡£
ºÒ³²»þ¤Ê¤É¤Ë¼óÅÔ·÷µ¡Ç½¤òÂåÂØ¤¹¤ë°Ý¿·¤Î´ÇÈÄÀ¯ºö¡ÖÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¡×¤Ï¡¢¡ÖÎ×»þ¹ñ²ñÃæ¤Ë¶¨µÄÂÎ¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÍèÇ¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÇË¡°Æ¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¤òÇ°Æ¬¤Ë¼¡À¤Âå¤ÎÆ°ÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¤¿Àø¿å´Ï¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÀ¯ºö¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡×¤ÈÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£
Î¾ÅÞ¤Ç³Ö¤¿¤ê¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¶Ø»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2027Ç¯9·î¤Þ¤Ç¤Î¹â»Ô»á¤ÎÁíºÛÇ¤´üÃæ¤Ë¡Ö·ëÏÀ¤òÆÀ¤ë¡×¤È¤·¡¢Î×»þ¹ñ²ñÃæ¤Ë¶¨µÄÂÎ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£¿©ÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇÎ¨0¡ó¤Ø¤Î°ú¤²¼¤²¤Ï¡Ö2Ç¯´Ö¤Ë¸Â¤êÂÐ¾Ý¤È¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â»ëÌî¤Ë¡¢Ë¡À©²½¤Ë¤Ä¤¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¦¡×¤È¤ÎÊ¸¸À¤Ç·èÃå¤·¤¿¡£¼«Ì±¤¬Àè¤Î»²±¡Áª¤Ç¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤¿¹ñÌ±1¿Í¸¶Â§2Ëü±ß¤Î¸½¶âµëÉÕ¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©¡¢²þ¤á¤ÆÀ¯ºöÌÌ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Ê»ûÅç¥¢¥Ê¡Ë
¡Ö·ÐºÑÀ¯ºö¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢ÊäÀµÍ½»»Åª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤Í×ÁÇ¤Ï¤¢¤Þ¤êÌµ¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¹ç°ÕÊ¸½ñ¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ºÇ¶á¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏX¤Ë¡È¼«Ì±ÅÞ¹Êó¡É¤È¤¤¤¦¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤Î³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤â´Þ¤á¤ÆÁ´Ê¸·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¹ç°ÕÊ¸½ñ¤â¡¢°Ý¿·¤â¼«Ì±¤â¤È¤â¤ËX¤ËÁ´Ê¸¤òºÜ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊäÀµÍ½»»¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¹ç°ÕÊ¸½ñ¤ËÌµ¤¤¤È¤³¤í¤Ë¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÃÇ¤ê¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÅÄÃæ»á¡Ë
ÅÄÃæ»á¤Ï¡¢¹ç°ÕÊ¸½ñ¤«¤é·ÐºÑºâÀ¯À¯ºö¤òÊ¬ÀÏ¡£
¡Ö¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Î·ÐºÑºâÀ¯Â¦ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢6¤Ä¤ÎÅÀ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á³Î¼Â¤Ë¤ä¤ë¤Î¤Ï4¤Ä¤À¤±¤Ç¤¹¡£Â¾¤ÏÀ¯¼£²È¤¬¤è¤¯»È¤¦¡¢¤¤¤«¤è¤¦¤Ë¤âÆÉ¤á¤ëÆ¨¤²¤¬ÂÇ¤Æ¤ëÊ¸¾Ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£²¿¤ò³Î¼Â¤Ë¤ä¤ë¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ø¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¡Ù¡£¤¢¤È¡ØÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹¤Ê¤É¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö¡Ù¡¢¤³¤ì²Æ¾ì¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤òÅß¾ì¤â±äÄ¹¤·¤Þ¤¹¡£3¤Ä¤á¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¤Î½êÆÀÀÇ¤Î´ðÁÃ¹µ½ü¤Î¸«Ä¾¤·¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÈÎáÏÂ7Ç¯°ÊÆâ¤òÌÜ½è¤Ë¤·¤Æ¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ë¡É¤È¡£¡ÈÌÜ½è¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÅÄÃæ»á¡Ë
¡ÖÌÜ½è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ê»ûÅç¥¢¥Ê¡Ë
¡Ö¤À¤«¤é¤ä¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤È¡ØµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡Ù¤â¡ÈÁáµÞ¤Ê¸¡Æ¤¡É¡£¡ÈÁáµÞ¤Ê¸¡Æ¤¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï´ü¸Â¤¬Ìµ¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤¤¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÅÄÃæ»á¡Ë
¹â»Ô»á¤Î¼óÁê»ØÌ¾¤¬³Î¼Â¤Ë¡Ä¼«Ì±¤È°Ý¿·¤¬Ï¢Î©À¯¸¢¼ùÎ©¤Ç¹ç°Õ¡¢£²£±ÆüÌë¤Ë¿·Æâ³ÕÈ¯Â¤Ø | ÆÉÇä¿·Ê¹