いよいよ迫った「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンＤ」

ドラフトの注目選手を紹介します。矢野燿大さんと一緒に競合必死な全国のドラフト1位候補を見ていきます。

球団のスカウト部長が明かした注目選手は3人。

まずは、広島が1位指名を公表している創価大学・立石正広選手。1年秋からレギュラーに定着すると、2年春には3冠王を獲得。その後も順調にキャリアを重ね、日本代表にも2度選出されるなど、華々しい経歴を持つ大学ナンバーワンスラッガーです。

一方、大学ナンバーワン投手の呼び声が高いのが、青山学院大学・中西聖輝投手。

最速152キロを誇る本格派右腕は、3年生から先発を任されると、リーグ戦では最多賞・最優秀選手・ベスト9に輝き、チームの日本一に貢献。4年春にはMVPも受賞するなど実績抜群の即戦力投手です。

そして高校生で注目を集めているのが、健大高崎高校・石垣元気投手。武器は何といっても最速158キロのスピードボール。フォーク・カットボールなど、きれ味鋭い変化球も持ち合わせ、2年春には群馬県勢初の選抜優勝に貢献。将来のエース候補として12球団が注目する高校ナンバーワン投手です。運命の日が近づく中、今の心境は…。

「まだ緊張してはいないけど、今は楽しみというのが一番」(石垣投手)

高校入学時の最速は141キロ。そこから2年半で17キロもアップしました。

「体が大きくなって、使い方もうまくなったから速くなったと思う」(石垣投手)

石垣投手が練習後、ほぼ毎日行っているのが、初動負荷トレーニング。体の可動域を広げ、柔軟性と強さを両立したしなやかな動きを獲得するため、イチローさんをはじめトップアスリートも活用しているトレーニング法です。

「自分は下半身が硬いので、下半身を中心に可動域を広げる。下半身の踏ん張りができてきて、スピードが出てきたと思う」(石垣投手)

まだまだ発展途上の18歳。目標とする最高球速は…。

「最終目標は170キロを投げたいなと思います。けがなく長年活躍して、日本を代表するような投手になりたい」(石垣投手)

矢野さんが“神ドラフト”を振り返る

Q.この3選手の中で注目は

「もうみんな注目で全員欲しいんですけど、その中で特にと言うと創価大の立石選手。やっぱり右バッター・内野手・長距離バッターはなかなかいない。このドラフトで競合する確率が一番高いのは、立石君だと思う。ドラゴンズも去年、井上監督が金丸選手を引き当てていますから、競合でも行くんだって決めたら、立石君というのも井上監督に託してあるかなと思います。それぐらいどの球団も欲しい選手なんですね」(矢野さん)

ここで、矢野さんが阪神監督時代にドラフトで獲得した選手を見てみます。

まず2018年には盗塁王・近本光司選手。2020年には、今シーズンのホームラン王・佐藤輝明選手を始め、伊藤将司投手、村上頌樹投手など、現在でもチームで活躍する選手が並びます。

Q.石井投手は8位で取ったんですね

「このとき、もう7人で終わりっていうところで石井投手が残っていたので、『どうしますか、行きますか？』て言って最後に取ったんです」(矢野さん)

村上投手も、この時ちょっと怪我してて評価下がってたんですけど、ドラフトの前々日ぐらいに調査書を出して、『5位ならいっていいですか』と言って、球団も『いいですよ』って言って。僕の中で取りたい投手だったんです。すごくいいボールを投げていて、けがをしていて評価下がっていたんですけど、僕がキャッチャーだったらこいつの球受けたいなと思って」(矢野さん)

矢野さんが選ぶドラフト1位候補は…？

Q.そんな矢野さんが選ぶ、ドラゴンズが取るべきドラフト１位候補は

「僕がお勧めするのは、社会人の左ピッチャー・鷺宮製作所の竹丸和幸投手です」(矢野さん)

竹丸投手は最速152kmを投じる左ピッチャーです。大学時代は主にリリーフとして登板していましたが、社会人1年目の去年秋から本格的に先発投手に転向しました。

Q.選んだ理由は

「まず、ストレートの質がいいです。スピードガンの数値よりも僕は球の質を見るので、それで空振りも取れる。あとはチェンジアップなどの変化球が全部まとまっているので。僕は1年目からドラゴンズに来ても先発ローテーションに入るような、そんな力を持ってるんじゃないかなと思っています」(矢野さん)

Q.今のドラゴンズには先発ローテーションになりうる選手が必要ってことですか

「野手も欲しいんですけど、今のドラゴンズには先発、特に左投手がいた方がいいんじゃないかなと思ってますね」(矢野さん)

金丸投手と“二重丸左腕コンビ”!?

Q.去年のドラフト１位・金丸投手は左投手ですけど、2年連続でサウスポーを取るといこと

「いいじゃないですか。左はなかなかいないので。いい時に左を取っておくというのは、いい作戦かなと思っています」(矢野さん)

Q.そして、竹丸投手には金丸投手と同じく“丸”がついてますが

「そうなんです。丸がついているということで名付けました！“二重丸左腕コンビ”。この縁起がいい丸が重なっているというので僕は売り出せるんじゃないかなと思う。この2人がドラゴンズを引っ張っていくというのに僕はぴったりなんじゃないかなと思って“二重丸左腕コンビ”という名前をつけさせてもらいます」(矢野さん)

さあ果たして、運命のドラフト会議ドラゴンズ１位指名は竹丸投手なのか、はたまた違う選手なのか。23日に迫っています。

(10月21日放送メ～テレ『ドデスカ！』より)