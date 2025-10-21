夫と中学生の娘と幸せに暮らしていた妻に人生最大の試練がやってきた―。一緒に生活することになった義母は超絶マイペース。同居初日から文句ばかりの義母に毅然と対応する主人公・由美。娘と義母の関係は良好なので我慢していた由美。しかしオシャレな娘の洋服を義母が気に入ったことで大波乱が…！■義母と同居 不安だらけで…由美は苦手な義母との同居は気が進みませんでした。でも、夫も娘も義母と一緒に暮らすことに賛成だったので、これもご縁だと思い由美も承諾。しかし義母は超絶マイペース。話は聞いてくれず、こだわりも強いのか初日から文句の嵐。

数日後、なぜか掃除道具が廊下に放置されていて…クローゼットを開けたら義母のタンスが…！思い入れのある時計まで、別のものに変えられていたのです。さらに義母は由美の服装にも文句を言い出して…。■義母が孫の服を着て… 草むしり!?義母は孫のファッションに興味津々。ある日、「草むしりしてくる」と義母が言い出して、由美はやらせるわけにはいかないと後を追ったところ、娘の服を着た義母の姿が…！しかも娘に見られて…。こちらは投稿者のエピソードを元に、ウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。■読者の意見は…？まずは、息子夫婦が思い入れのある時計を、義母が別のものに変えられていたことについてです。

・夫、悪気はないんだよ、のセリフは逃げだよ。



・悪気あるかもよ…。あってもなくてもダメなものはダメなんだ。



・息子ってさ、なんで悪気がないで済ませるのかな？

次に義母が嫁の服装に文句を言いながら、ズボンの中をのぞいたことに対しての意見です。

・私なら、ズボン引っ張ってる手をピシャーンって叩いてるわ。



・はい、むり。



・イヤアアアア！エルボーーー！

最後に、孫の服を勝手に着て注意しても脱がない義母に対しての意見です。

・えぇ…。孫の服勝手に着るの…。



・服が伸びる！草むしりしたら汚れる！やめて〜！！



・この格好で老婆だったら二度見どころかギョッとしてしまう。てか孫ちゃんめちゃくちゃショックよね。1軍の服だったらどうするの。



・話が通じない。脱げって言われてんの聞こえんの？話通じなくても耳は聞こえてるやろ？



・人が大事にしてるものを尊重できない人間とは仲良く出来ないです

義母と同居してから、マイペース過ぎる行動に振り回される家族。読者からは、勝手な行動ばかりの義母に対批判が集まりました。また、そんな義母の行動に対し「悪気はないんだよ」という夫にも読者からは怒りの声が…！義母が孫の服を着ていたことが本人にバレて…。娘を傷つけた義母に、嫁が激怒の直談判！？(ウーマンエキサイト編集部)