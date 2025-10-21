■これまでのあらすじ

婚約者との結婚を決めた主人公・凛は母に報告へ。母は昔から弟ばかりを溺愛し、凛には関心が薄かったため、結婚の話も軽く受け流されると思っていた。ところが実家に着くなり、弟が彼女と同棲するために家を出ると聞いた母が大慌て。社会人なのだから自己責任だと思いつつ、凛も実は彼と同棲中で、それは母には秘密だった。社長令嬢との交際には「お金がかかる」、副業には「危ない」と口を出し、母の弟への溺愛は相変わらずであった。



■母に結婚を認めてもらうために…

■結婚式を誰より楽しみにしている母結婚の報告をした凛は、まずは好感触を得ます。同棲のことを話せばややこしくなると感じ、今は胸にしまっておくことにしました。母は当然のように「結婚式は挙げるわよね？」と張り切り、早くも準備に気合い十分。ところが弟がふと父の話を持ち出すと、母の表情は一変。「縁が切れているのに呼ぶわけないでしょ！」と声を荒らげ、結婚の話題は思わぬ方向へ転がっていくのでした。(福々ちえ)