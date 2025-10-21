阪神は２１日、漆原大晟投手に来季契約を結ばないことを通告した。

漆原は新潟医療福祉大から育成ドラフト１位でオリックスに入団。５年間で７２登板し、２３年オフの第２回現役ドラフトで阪神に加入した。移籍１年目の昨季は３８試合に登板するなど存在感を発揮したが、今季は１１登板にとどまっていた。「本当に強い球団、投手陣がすごく強力なチームの中で、その一員としてやれたことは、野球人生においてすごく良かった。今季はなかなか戦力になれなかった。もう一度、甲子園のマウンドに立ちたいという思いでやってきましたけど、それもかないませんでした。チームはこれから日本一に向かっていく。僕は中継ぎなので、中継ぎが登板した時は誰よりも応援していけたらいいかなと思っています」としみじみと語った。

今後はトライアウト受験も視野に入れ、現役続行を目指す。「まだ体も元気。この先も続けていけたらいいなと思っているので、必要としてくれる球団があれば頑張っていこうと思います」と明かした。

阪神は第１次戦力外通告期間に２１年ドラフト１位・森木大智投手、日本ハムから２２年オフにトレードで加入し翌２３年の日本一に貢献した渡辺諒内野手、２０年ドラフト３位・佐藤蓮投手ら７人に戦力外を通告していた。

今オフに戦力外通告を受けた選手は以下の通り（※は育成選手）

【投手】漆原大晟、佐藤蓮、川原陸、※鈴木勇斗、※ベタンセス、※森木大智

【内野手】渡辺諒

【外野手】野口恭佑