Snow Man¸þ°æ¹¯Æó¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î·»¡¦Ã£Ïº¤µ¤ó¤¬¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ÇÏÃÂê¡¡²áµî¤Ë¤Ï¡Ö¥à¥¨¥¿¥¤¸þ°æ¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°
¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤Î¸þ°æ¹¯Æó¤¬¡¢20ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¡Ö¥à¥¨¥¿¥¤¸þ°æ¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¤È¤·¤Æ¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤Ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿·»¡¦Ã£Ïº¤µ¤ó¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£SNS¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥à¥¨¥¿¥¤¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¡ª¸þ°æ¹¯Æó
¡¡15Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥à¥¨¥¿¥¤¸þ°æ¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤ÎÉü³è¤È¤·¤Æ¸Æ¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤¿·»¤Ë¸þ°æ¤Ï¡Ö¤¨¡Á¡ª¡×¤È¶Ã¤¡¢¡ÖÂç¾æÉ×!?¡×¤È»×¤ï¤º³ÎÇ§¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÈÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê°õ¾Ý¤ÎÃ£Ïº¤µ¤ó¤Ë¸þ°æ¤¬¡Ö½Ð¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È²þ¤á¤ÆÄ°¤¯¤È¡Ö¤¤¤¤¤ó¤«¤Ê¡£¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤È²óÅú¡£¸½ºß¡¢Ã£Ïº¤µ¤ó¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âçºå¤Ëºß½»¡£¸þ°æ¤Ï¡ÖµÙ¤ß¤ÎÆü¤È¤«¤Ï¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤È²ñ¤¦¤·¡¢´ðËÜ¥Æ¥ì¥ÓÅÅÏÃ¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤·»ÄïÃç¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö·»ÄïÂ·¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤À¤Í¡×¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Î¥¢¥¯¥¹¥¿¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤³¡¼¤¸¤È¤ÎÊ·°Ïµ¤¹¥¤¡×¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¡Ö¥à¥¨¥¿¥¤¸þ°æ¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤¬²û¤«¤·¤¤¡Á¡×¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¥¤¥±¥á¥ó¤À¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë·»Äï¡Ä¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ä»ëÄ°¼Ô¤«¤éÈ¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
