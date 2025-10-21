俳優の桐谷美玲さんが、「PLST(プラステ) 2025年秋冬 ブランド戦略・新商品発表会」に登壇しました。

【写真を見る】 【 桐谷美玲 】 「私は秋の服が一番好き」 近年の急激な気候変化に スタイリングの悩みを明かす



PLST(プラステ)は、ユニクロやジーユーを展開するファーストリテイリンググループのブランドで、「ラグジュアリーの民主化」を目標に、「大人のインフラ」ウェアとして高品質な素材を使用し、大人の女性にふさわしい洗練されたデザインが特徴です。







ブランドミューズを務める桐谷さんは、ウェブCMでも着用した新作のウールブレンドリバーフーディーロングコートに身を包んで登場。“フードが付いているコートって一見、カジュアルに見えちゃうかな？って思いますが、（新作は）着るだけで様になるコートだなって思いました”と感想を語りました。







桐谷さんは今年の夏を“長かったですね〜”と振り返り、近年暑い日が長びく傾向に“私、秋の服が一番好きなんです。ただ夏が長すぎて、秋は一瞬で冬になってしまうので、いつ秋服を着たらいいのかなと悩みますし、衣替えもいつしたらいいんだろうと。つい最近まで30度くらいありましたからね…先週は半袖を着ていましたし、こうなっていくんですかね？”と、おしゃれ好きとして急激な気候変化に伴うスタイリングの悩みを打ち明けていました。







【担当：芸能情報ステーション】