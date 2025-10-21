Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年10月21日は、保冷力と使いやすさにこだわったIRIS OHYAMA（アイリスオーヤマ）の「HUGEL（ヒューゲル） 真空断熱クーラーボックス60L」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

アイリスオーヤマ 真空断熱クーラーボックス VITC-60 ホワイトアッシュ 大型 29,800円 （25%オフ） Amazonで見る PR PR

飲み物＆食材保冷の最適解が登場！ アイリスオーヤマの「HUGEL 真空断熱クーラーボックス60L」が1万円オフ

厳しい暑さが峠を越え、キャンプやBBQが楽しい季節がやってきました。

アウトドアで活躍するのが、飲み物や食材を保存するのに役立つクーラーボックス。

高い保冷力を備えた、IRIS OHYAMA（アイリスオーヤマ）の「HUGEL（ヒューゲル） 真空断熱クーラーボックス60L」、オススメです。

今なら、25%オフと超特価で販売中。1万円オフの29,800円で購入できるチャンスです。

冷蔵庫の仕組みを応用。高い保冷力と最大22.8日間の持続力を実現した機能性が特長

冷蔵庫にも使われる真空断熱パネルを全面に採用。

真空断熱パネルと発泡ウレタンの2つの機能を掛け合わせることで、高い断熱性と保冷力を実現しています。

外気の影響を受けにくく、中の冷気が外に漏れにくい冷蔵庫の仕組みを応用。最大22.8日間という驚きの保冷力が特長です。

2Lペットボトルが17本も入る大容量。サイドテーブルやチェアとしても使える優れモノ

500mlペットボトルが66本、2Lペットボトルが17本も収まる大容量の60Lサイズは魅力的。家族や友人が集まるイベントにも重宝しますよ。

傷がつきにくいシボ加工を施したフラット天板は、サイドテーブルやチェアとして使用可能。

滑りにくいゴム製の脚と頑丈な金属製バックルを採用。車の中に載せて移動しても動いたり、中身が飛び出す心配もありません。

水平ロングハンドル＆キャスター付きで食材をたくさん入れても移動がラクラク。

使い勝手に優れたクーラーボックスが1台あれば、アウトドアがもっと快適になりますよ。

アイリスオーヤマ 真空断熱クーラーボックス VITC-60 ホワイトアッシュ 大型 29,800円 （25%オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞真空断熱製のクーラーボックス一覧を見る

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2025年10月21日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp