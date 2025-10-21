最大22.8日キンキンが続く真空断熱クーラー、25%OFFは狩り時では
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。
本日2025年10月21日は、保冷力と使いやすさにこだわったIRIS OHYAMA（アイリスオーヤマ）の「HUGEL（ヒューゲル） 真空断熱クーラーボックス60L」がお得に登場しています。
■この記事で紹介している商品
飲み物＆食材保冷の最適解が登場！ アイリスオーヤマの「HUGEL 真空断熱クーラーボックス60L」が1万円オフ
厳しい暑さが峠を越え、キャンプやBBQが楽しい季節がやってきました。
アウトドアで活躍するのが、飲み物や食材を保存するのに役立つクーラーボックス。
高い保冷力を備えた、IRIS OHYAMA（アイリスオーヤマ）の「HUGEL（ヒューゲル） 真空断熱クーラーボックス60L」、オススメです。
今なら、25%オフと超特価で販売中。1万円オフの29,800円で購入できるチャンスです。
冷蔵庫の仕組みを応用。高い保冷力と最大22.8日間の持続力を実現した機能性が特長
冷蔵庫にも使われる真空断熱パネルを全面に採用。
真空断熱パネルと発泡ウレタンの2つの機能を掛け合わせることで、高い断熱性と保冷力を実現しています。
外気の影響を受けにくく、中の冷気が外に漏れにくい冷蔵庫の仕組みを応用。最大22.8日間という驚きの保冷力が特長です。
2Lペットボトルが17本も入る大容量。サイドテーブルやチェアとしても使える優れモノ
500mlペットボトルが66本、2Lペットボトルが17本も収まる大容量の60Lサイズは魅力的。家族や友人が集まるイベントにも重宝しますよ。
傷がつきにくいシボ加工を施したフラット天板は、サイドテーブルやチェアとして使用可能。
滑りにくいゴム製の脚と頑丈な金属製バックルを採用。車の中に載せて移動しても動いたり、中身が飛び出す心配もありません。
水平ロングハンドル＆キャスター付きで食材をたくさん入れても移動がラクラク。
使い勝手に優れたクーラーボックスが1台あれば、アウトドアがもっと快適になりますよ。
＞＞真空断熱製のクーラーボックス一覧を見る
＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る
なお、上記の表示価格は2025年10月21日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください
＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。
＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。
Source: Amazon.co.jp