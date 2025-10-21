最近のセイコーは過去のアーカイブを積極的にリメイクしていますが、また気になるモデルがリリースされます。

今回は1982年のデジタルウオッチ「ロトコール」の復刻版です。

ベゼルを回して機能切り替え

Image: SEIKO WATCH

デザイン的には八角形ベゼルが特徴的。このベゼルは回転式で、しかもロータリースイッチ機構になっており、回転させることでアラーム、タイマー、ストップウォッチ、時刻合わせ、第二時間帯表示などの機能切り替えができます。大きなグローブを着けていても操作しやすいってことで、NASAなどの宇宙飛行士に人気がありました。

ベゼルのエッジなどを見るとゴツそうなイメージですが、ケースサイズ37mmなので、実際はかなりスマートに仕上がっていますね。

復刻にあたっては、当時の手書き図面を元に、オリジナルの独創的な特徴を踏襲しつつ、現在の技術で質感や機能を改良し進化させているそうです。デジタル表示部分は、オリジナルフォントを忠実に再現しています。カラーリングも80's感たっぷりです。

『宇宙兄弟』コラボモデルも発売

Image: SEIKO WATCH

レギュラーモデル3種のほか、人気SFマンガ『宇宙兄弟』とのコラボモデルも限定リリース。兄・ムッタの宇宙服をイメージしたシルバーケースモデル、弟・ヒビトの宇宙服「ロシアンライトニングゴールド」をイメージしたゴールドケースモデルがラインナップ。

Image: SEIKO WATCH

Image: SEIKO WATCH

裏蓋には「宇宙開発における世界共通の合言葉」を意味するシンボルマーク“WE ARE SPACE BROTHERS PIECE OF CAKE”と、シリアルナンバーの刻印入り。特製の化粧箱と交換用ナイロンストラップが付属します。各モデル824本の国内限定です。

Image: SEIKO WATCH

レトロっぽいだけでなく現代風なエッセンスもしっかり感じられるので、ツールウォッチとして日常使いしやすいと思います。価格はレギュラーモデルが各7万1500円、『宇宙兄弟』コラボモデルが各8万300円。発売はいずれも11月14日です。

Source: SEIKO WATCH（1, 2）